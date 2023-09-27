В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа "игрушки" на 30 тысяч рублей

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Парочка подготовилась к краже – у молодого человека в рюкзаке играла колонка, он включил музыку погромче, обратился за консультацией и отвлек продавца. В это время его подруга схватила одну импортную игрушку и засунула ее под куртку, затем вторую, и поспешно удалилась.
Но она не учла, что в магазине установлена камера видеонаблюдения. Запись с нее уже передали полицейским. Успеют наиграться?
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