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В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа "игрушки" на 30 тысяч рублей

В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа "игрушки" на 30 тысяч рублей

Автор:
27 сентября 2023 08:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Игрушки   воры   екатеринбург   кража   секс-шоп   
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Парочка подготовилась к краже – у молодого человека в рюкзаке играла колонка, он включил музыку погромче, обратился за консультацией и отвлек продавца. В это время его подруга схватила одну импортную игрушку и засунула ее под куртку, затем вторую, и поспешно удалилась.

Но она не учла, что в магазине установлена камера видеонаблюдения. Запись с нее уже передали полицейским. Успеют наиграться?

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Метки: Видео   Игрушки   воры   екатеринбург   кража   секс-шоп   
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4  комментария
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8k
Колорад 46 минут назад
Так она пестик или тычинку сперла?
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48k
Aleksandr 2 минуты назад
Несет какую-то х@йню...
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35k
Андрей Иванов 8 минут назад
Её всегда тянуло к прекрасному (с)
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65k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
Что такое осень - это психи
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