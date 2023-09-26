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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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Или ограничиваешься писаниной на Фишках?
Кроме хамства от него ничего не дождешься.
А ты пойми следующее.
В СССР, может денег и не собирали, но и процент выживаемости детей с тяжелыми заболеваниями был не в сравнение нынешнему.
И собирают деньги не просто так, а потому, что иногда просто нет другого выхода.
Так, что не надо мне тут задвигать шаблонные предложения про «не собирали денег», ок.
А вместо этого просто надо подумать головой и столкнуться с людской бедой, которой, к сожалению, хватает.
И такого, лично я, не пожелаю никому
Я тебе задал прямой вопрос, на который ты меня называешь балбесом.
А потом ещё про хамство втираешь