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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 сентября 2023 21:46
Метки: СССР   история   фото   
533
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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10  комментариев
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323
Ашот Углумбеков 2 часа назад
Прадед офицер, дед офицер, папа офицер и я заканчивал Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса. Так и остался в Латвии. Чту память предков и с огромным уважение к России!
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88k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Три грации

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34k
albedo 2 часа назад
Вспомнилось:
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12k
Владимир 2 часа назад
Эх......
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