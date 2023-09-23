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О забытых рецептах времен СССР

О забытых рецептах времен СССР

Автор:
23 сентября 2023 22:24
Сообщество : СССР
Метки: брага   память народная   самогон   
1796
3

Время уходит безвозратно. Многое вспоминается с трудом. Но есть вещи, ныне забытые, которые отпечатались в памяти великолепно. Вот и хочу поделится воспоминаниями.

Не думайте, что я пущусь в воспоминания об восхитительном алкоголе времен СССР. Нет, это было слишком просто.

Что меня подвинуло к написанию поста. Лет 15 лет назад в силу обстоятельств я выбыл из лини пьющих на несколько лет. А когда вернулся, то с удивлением обнаружил, что окружающие пристрастились к инородному вискарю. Прелести этого напитка так и не уловил. Пил и дешманское за 500 рублей, пил и возвышенные сорта за 800 евро. Потому что мне виски напоминает простой селянский самогон. Единственно что, понял, что америкосы не зря разбалтывают вискарь содовой, колой и прочими припарками. Видимо в надежде отбить его отврательный сивушный вкус. Друзья предлагали мне пить маленькими глотками, согревать в ладонях. Нет, теплый американский самогон вкуснее не стал. А вот схожесть вискаря с деревенским крепким продуктом напомнило мне еще один напиток времен СССР.

Начало алкогольной карьеры в моей биографии пришлись на старшие классы, а конкретнее на каникулы, проводимы в деревне. Так вот, существовал напиток в деревнях, который был более доступен, чем фабричные напитки или самогон. Это брага. Не, это не тот полуфабрикат применяемый для изготовления самогона. В Ярославской области брагу ставили (именно ставили, а не варили) в самых разнообразных и изысканных комбинациях.



Брагу когда-то изготавливали фабрично. Однако, я этих времен не застал. А вот самостоятельно изготовленной браги перепробовал немало. Основой для браги служил все что угодно. Яблоки и груши (дикие и культурные), ягода лесная и огородные, старое варенье и засахаренный мед. Для справки : нежная брага из малины - верный путь к сердцу дамы. Ингридиенты могут быть самые неожиданные. Например, я пробовал черемуху с крыжовенным вареньем. Но самой распространенной основой был копеешный квасный концентрат, что придавал браге замечательный хлебный вкус.

Сам процесс изготовления довольно прост. Все ингридиенты перемешиваются и помещаются в теплое место. Сверху устанавливались резиновые перчатки и ожидался счастливый момент, когда эти перчатки поднимутся как руки на комсомольском собрании.


А далее брожение прекращается и переходим к обряду дегустации и собственно употреблению.

Взрослые относились к этому снисходительно, мол напиток-то слабоалкогольный, лднако сам был свидетелем как брагой упивались до синих зайцев. Также вспоминаются разного рода коктейли с брагой. Однажды мы смешали 3 литра медовой браги с литром очишенного сэма. Эта смесь завалила нас , как из пулемета.

Что мне вспомнилось про брагу-то? Был тут в гостях, мне предложили бутылочку французского сидра по очумелой цене в несколько сотен рублей. Выпил стакан - е-мае, да этож наша русская брага по вкусу. Ну вот такое воспоминание. Наверняка многие из вас также вспомнят про эти простые деревенские гастрономические радости.

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Метки: брага   память народная   самогон   
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30  комментариев
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495
thrashbox 19 часов назад
Тому що "американский вискарь" (tm) и есть дрянья и горлодер практически в чистом виде, бгг
Я, кэшн, далек от гурманства, но как по мне - лучшие производители виски шотландские и ирландские.
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5k
4ijik Полчаса назад
Никогда не понимал, почему упарываются на пивы всякие, когда есть свои православные брага и медовуха... Вкуснее же.
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713
mutab0r 5 часов назад
О забытых рецепЕтах времен СССР написано в "Москва-Петушки" В.В Ерофеевым ))))
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1k
олег 6 часов назад
ну да .хфранцузький сидр.никакой разницы.
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3k
lekha-fil 6 часов назад
Рецепетах!!!! Тьфу на тебя.
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1k
Nick 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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33k
Юр21 7 часов назад
Брагу у нас называли "мутная", пойдём, мол, мутненькой попьём... Градус в ней бывал разный, от слабенькой до валящей с ног с двух стаканов. Одно было у всех сортов общее - утренняя головная боль. Нет, не просто боль, а БОЛЬ!
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 7 часов назад
Виски, тащем-та, он Шотладнский и Ирландский (они там никак решить не могут) и гонится из ячменя.
В америке - бурбон (хоть его и называют иногда виски) - он из кукурузы.
Бурбоны редко выдерживают в бочках более 5 лет, Скот и Ирладский легко 12-15 лет и более. Вкус очень разный
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36k
Опаньки 8 часов назад
дистилляты - наше все.
но односолодовый Шотландский виски: вот как хотите - как по мне, не пил я ничего вкуснее
Самогон нормальный у нас в городе не купить, но не плохим показался вот этот вот фабричный
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269
iskra 9 часов назад
Автор,похоже,из местности,где нет сильных морозов. У нас на урале самой распространенной была брага из мороженной картошки.Картошки у всех было навалом,а процесс - вынес ведро картошки на мороз,потом размял и по банкам. Вид отвратительный,но напиток был весьма популярным среди молодежи.
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4k
Wertos 9 часов назад
Брага в ноги бьёт сильно ! Вроде трезвый, а встать никак !
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16k
Ал 11 часов назад
Так зачем пить американский самогон - пейте шотландский и будет вам счастье.
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3k
RaiJu 14 часов назад
На фото Агдама не хватат.
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66
slaid galaxy 18 часов назад
По мне вискарь- тема. Самогонку сейчас не гонят, а по вкусу самограй самое то,вот и восполняю ею))))
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13k
Djeff 19 часов назад
Дело вкуса... Я, например, уже лет 15 водку не пью, непереносимость. А виски и прочие настоящие дистиляты идут норм...
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82k
Доктор Джонс 19 часов назад
Вспоминаю студенчество в разгар лигачевской антиалкогольной вакханалии, когда брага была - "это наше всё"...
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5k
Трям 19 часов назад
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51
Павел 20 часов назад
классные рецепЕты
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64k
Александр Ломовицкий 20 часов назад
3 литра перед дискотекой на троих мы осилили пол пути и у водонапорной башни прилегли посмотреть на то как звезды крутятся по небу. было нам по 14 лет ... блииин хочу туда
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