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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
23 сентября 2023 21:51
Метки: СССР   история   фото   
194
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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716
Шурман 2 часа назад
Знакомое место , мало что изменилось , слегка обшили и стекла поменяли .
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16k
Мистер Фикс 50 минут назад
Рыбки из капельниц)) Помню, как же. Давно было, лежал полгода в больнице, тоже плел от нечего делать. И рыбок, и сов, и чертей... Пойдешь в хирургию, капельниц наберешь, красил йодом, зеленкой, фукорцином...
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Юганск

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