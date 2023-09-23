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Сегодня у нас по плану 1983 год: первый фестиваль Ленинградского рок-клуба, страной недолго правит Андропов, главный музыкальный хит года - "Трава у дома" от группы "Земляне".
Ну а мы отправляемся изучать Ленинград того времени!
Интересного вам просмотра!
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10.
Свежая застройка улицы Кораблестроителей.
На пустыре справа в начале 2000-х построят ЖК "Морской фасад" и "Морской каскад", в которых обещали лучший вид на залив. Вот только через 10-15 лет залив намоют и построят на нём новые комплексы.
12.
Вовсю идёт застройка Пороховых. На фото - перекрёсток Индустриального проспекта и проспекта Ударников.
14.
Трамвай 7 маршрута на фоне труб Синопской набережной.
Место трудноузнаваемо из-за длиннофокусного объектива, который буквально "сжал" пространство.
19.
Вид на мост Белинского и Симеоновскую церковь.
Сквер на углу Моховой и Белинского тогда был куда больше - за несколько лет до этого снесли угловой дом на Моховой, а новый дом на его месте построят лишь в начале XXI века.
21.
На фото - пустырь на перекрёстке Индустриального проспекта и проспекта Ударников. Сейчас на этом месте находится дом 30/23.
25.
В 1982 году из-за износа конструкции рухнул в воду один из противовесов моста Александра Невского весом 700 тонн.
Мост закрыли для движения, наладив паромное сообщение, горожане стали переправляться с площади Александра Невского на Заневский проспект на пароходике. Тут же начался его аварийный ремонт, который продолжился и в 1983 году.
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