Сегодня у нас по плану 1983 год: первый фестиваль Ленинградского рок-клуба, страной недолго правит Андропов, главный музыкальный хит года - "Трава у дома" от группы "Земляне".

Ну а мы отправляемся изучать Ленинград того времени!

Интересного вам просмотра!