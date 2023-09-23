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Прогулка по Ленинграду 1983 года

Прогулка по Ленинграду 1983 года

Автор:
23 сентября 2023 21:49
Метки: СССР   история   фото   
231
30

Сегодня у нас по плану 1983 год: первый фестиваль Ленинградского рок-клуба, страной недолго правит Андропов, главный музыкальный хит года - "Трава у дома" от группы "Земляне".

Ну а мы отправляемся изучать Ленинград того времени!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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6k
TirAn 8 часов назад
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alexx111 2 часа назад
А я в тот год в первый класс пошел:)
И жил там, где рядом еще намыва не было. Там цуко купались, отдыхали, мяско жарили...
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Егор 9 часов назад
Не гауптвахта, а кордегардия.
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