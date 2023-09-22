Как сейчас выглядят актёры из сериала «Бригада»

С момента выхода сериала «Бригада» прошло уже более 20 лет. Предлагаю вам взглянуть на то, как сегодня выглядят актёры, сыгравшие в культовом криминальном сериале.
Во времена, когда компьютер (а уж тем более Интернет), был далеко не в каждом доме, люди только и развлекались тем, что смотрели телевизор, скрупулёзно изучая программу передач и отмечая фильмы, сериалы и передачи, которые будут смотреть. И едва ли сегодня вы встретите хотя бы одного взрослого человека, который не знает о сериале «Бригада», вышедшем на экраны в 2002 году.
Тогда Саша Белый, Пчёла и Космос были не просто странным набором слов, а культовыми героями, на которых хотели походить мальчишки с каждого двора. Сериал, события которого происходят в период с 1989 по 2000 годы, отражает жизнь того времени, возможно, именно поэтому «Бригада» запала в сердца многим.
«Саша Белый» (Александр Белов) — один из главных персонажей сериала
Сергей Безруков — один из самых ярких и востребованных актёров и театральных деятелей современной России. На момент съёмки в «Бригаде» Сергею было 29 лет, и до этого он уже был очень востребован, но съёмки в бандитском сериале сделали из него настоящую звезду. После роли Саши Белого Безруков был на 10 лет обеспечен главными ролями во многих крупных проектах: «Участок» (2003), «Мастер и Маргарита» (2005), «Есенин» (2005) и, конечно же, «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011) (не весь список). В этом году актёру исполнится 50 лет, и он продолжает самым активным образом участвовать в кино-театральной жизни страны.
Виктор Пчёлкин по прозвищу «Пчёла»
На момент съёмок Павлу Майкову было 27 лет, а в этом году ему исполнится 48. Кстати, у Павла и Сергея Безрукова промежуток между днями рождениями составляет всего 3 дня. После съёмок в «Бригаде» Павел не может похвастаться большим количеством главных ролей, зато может похвастаться музыкальной деятельностью. За свою карьеру он успел создать 3 рок-группы: «7 процентов», «ButterBrodsky» и «Магрит», в которых выступал и выступает в качестве музыканта и автора песен.
Космос Холмогоров по прозвищу «Кос»
Дмитрию Дюжеву было 24 года, когда во всей стране он прославился как Космос. В кино он дебютировал в 2000 году, а в 2002 году он уже играл одну из главных ролей культового сериала. «Бригада» принесла ему всероссийскую популярность, но признание критиков он получил за роль Саймона в чёрной комедии Алексея Балабанова «Жмурки» (2005).
Валерий Филатов (он же Фил)
Самым старшим из знаменитой четвёрки является Владимир Вдовиченков, которому на момент съёмок «Бригады» был 31 год. Думаем, что никто не удивится, что известность Владимиру принесла именно роль Фила, а мощный буст его карьере придала роль Кота в фильме «Бумер» (2003). Сейчас актёру 52 года, и он успешно продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Мало кто знает, что Владимир Вдовиченков озвучивал пса Вольта в одноименном мультфильме 2008 года.
Первая девушка Саши Белого Лена Елисеева
На момент съёмок Наталье Пановой было 24 года. Сейчас ей 45 лет, и о ней мало что известно, кроме того, что она по-прежнему прекрасно выглядит и снимается во вполне успешном сериале «И это всё Роберт».
Оля Сурикова — жена криминального авторитета Саши Белого
На момент выхода «Бригады» Екатерине Гусевой было 26 лет, сейчас ей 47, и она является одной из актрис сериала, у которой карьера сложилась весьма удачно. Екатерина часто выступает в качестве певицы как в мюзиклах, так и на передачах и торжественных мероприятиях. Также она продолжает сниматься в кино и сериалах. В 2023 году вышла комедия «На Рубле без рубля», в котором актриса исполнила главную роль.
Мачеха Космоса
На момент съёмок Дарье Поверенновой было 30 лет, сейчас ей 51 год и она продолжает активно принимать участие в спектаклях, а также сниматься в кино и сериалах. В 2022 году вышел фильм «Бодибилдер» с её участием, а в 2023 — сериал «Счастье не за горами».
Максим Карельский (он же Макс) — телохранитель Александра Белова
Российские зрители возненавидели Александра Высоковского в роли Макса, когда ему было 39 лет. Сейчас актёру уже 60 и он продолжает не только сниматься в кино и сериалах, но также выступает в роли режиссёра и сценариста.
Фара — друг Белого по службе в Афганистане
Актёрская карьера Фархада Махмудова началась задолго до роли Фары в «Бригаде», так как первый фильм с его участием «Волки» вышел на советские экраны ещё в 1986 году, когда актёру было 14 лет. В «Бригаде» Фархад снимался уже в 30-летнем возрасте. Хотя актёр принимал и принимает участие во многих фильмах, согласно Википедии, главных ролей у него всего 5.
Татьяна — мама Саши Белова
Валентине Теличкиной на момент выхода «Бригады» было 57 лет, сейчас ей 78, но она и не думает забрасывать актёрскую карьеру. В 2022 году вышел фильм «Огород», где она исполнила главную роль, а также с её участием запланирован сериал «Династия», дата выхода которого пока ещё не объявлена.
Катя — тётя Саши Белого
Мария Аронова дебютировала в кино в 1995 году и до «Бригады» у неё было много заметных ролей в известных фильмах и сериалах. Ей было 30 лет, когда она исполнила роль тёти Саши Белова, сейчас ей 51 год и, как многие другие актёры из списка, она в самом расцвете актёрских сил. Совсем недавно вышел фильм с её участием «Я делаю шаг», а 1 января 2024 года запланирован выход фильма «Бременские музыканты», где актриса исполнит роль Атаманши.
Виталий Сухотский — друг Оли Суриковой
Даниил Страхов исполнил роль друга возлюбленной Саши Белого, и на момент съёмок ему было 26 лет. Даниил построил свою карьеру на съёмках в сериалах, одним из которых является «Бригада». Сейчас актёру 47 лет и он до сих пор популярен среди авторов российских сериалов.
Артур Лапшин — владелец компании «Курс-Инвест»
Как и многие другие актёры из этого списка Ян Цапник является очень востребованным, и если взглянуть на его фильмографию, то можно заметить, что в год с его участием выходит от 3 до 10 проектов (в некоторые года доходило до 17). В роли нового русского Цапник предстал в «Бригаде» в возрасте 34 лет. Сейчас ему 55, а его съёмочный график расписан едва ли не на несколько лет вперёд.
Аня— любовница Белова
На момент выхода сериала Александре Флоринской было 25 лет. Сейчас ей 45 и её список ролей нельзя назвать очень большим, тем не менее она продолжает сниматься (по большей части в сериалах).
Ваня — сын Саши и Оли
На момент съёмок маленькому Игорю Виноградову было всего 6 лет, но несмотря на столь юный возраст, «Бригада» стала вторым проектом, в котором он снимался. Актёрскую карьеру Игоря трудно назвать успешной, вероятно, именно поэтому он сменил тип деятельности после выхода сериала «Любовь и прочие глупости» (2010), где он исполнил небольшую роль. В последнем упоминании о его работе говорится, что он отвечает за реквизит на съёмочных площадках.
Источник:
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Играл в главной роли в последних фильмах-боевиках.