Как сейчас выглядят актёры из сериала «Бригада»

Во времена, когда компьютер (а уж тем более Интернет), был далеко не в каждом доме, люди только и развлекались тем, что смотрели телевизор, скрупулёзно изучая программу передач и отмечая фильмы, сериалы и передачи, которые будут смотреть. И едва ли сегодня вы встретите хотя бы одного взрослого человека, который не знает о сериале «Бригада», вышедшем на экраны в 2002 году.

Тогда Саша Белый, Пчёла и Космос были не просто странным набором слов, а культовыми героями, на которых хотели походить мальчишки с каждого двора. Сериал, события которого происходят в период с 1989 по 2000 годы, отражает жизнь того времени, возможно, именно поэтому «Бригада» запала в сердца многим.

«Саша Белый» (Александр Белов) — один из главных персонажей сериала