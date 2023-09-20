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«Самый счастливый человек в мире» назвал 9 простых шагов к счастью

«Самый счастливый человек в мире» назвал 9 простых шагов к счастью

Автор:
20 сентября 2023 13:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Матье Рикар   Эмоции   буддийский монах   гармония   добрые советы   как стать счастливым   мудрые советы   счастье   
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77-летний Матье Рикар, которого часто называют «самым счастливым человеком в мире», — выдающаяся личность. По образованию он молекулярный биолог. Но в какой-то момент своей жизни бросил успешную научную карьеру во Франции и стал буддийским монахом в Гималаях.

Сегодня к нему прислушиваются, ему верят, у него спрашивают мудрых советов о том, как достичь гармонии и благополучия. Хочешь быть счастливым? Вот 9 простых, но эффективных советов от Матье Рикара.


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Вы можете смотреть на свой жизненный опыт как на горящий огонь. Если вы осознаете гнев, вы не злитесь, вы осознаете эмоцию. Осознавать тревогу — это не тревожиться, это осознавать.


Чем лучше вы сможете дистанцироваться от своих эмоций, тем более умело вы сможете ими управлять. Тогда со временем негативные эмоции рассеются, подобно облакам, плывущим по небу. А если на них зацикливаться, то они, наоборот, со временем завладеют вами еще сильнее.


Легче потушить искру, чем лесной пожар. Поэтому постарайтесь выявить свой негатив в тот самый момент, когда он возникает, и «купировать» его.


Наш разум может быть нашим лучшим другом или нашим злейшим врагом.


Истинное счастье человека, называемое «эвдемонией» (др. гр.), возникает в результате устранения источников страдания, таких как ненависть, гордость и ревность. Счастье — это своего рода бонус, который приходит, когда человек испытывает чувства сопереживания, доброжелательности, альтруизма — и оно длительное и стабильное.


Это состояние отличается от удовольствия — оно может быть приятным и прекрасным, но это не счастье. Когда наступает счастье, оно как бы пронизывает всю жизнь человека и его можно почувствовать даже в минуты горя и независимо от материального благополучия.


Сравнение убивает счастье.


Мы сравниваем себя не с Биллом Гейтсом, а с нашими соседями. Я пришел к пониманию того, что, хотя некоторые люди от природы счастливее других, их счастье все равно уязвимо и неполно, и что достижение прочного счастья как способ существования – это навык, требующий постоянного совершенствования внутреннего мира, альтруизма, внимания к людям.


Честная оценка нашего прогресса по сравнению с прошлыми достижениями может быть очень полезной. Однако когда мы сравниваем себя с другими, это часто открывает путь к недовольству, разжиганию зависти, негодованию, разочарованию и даже враждебности.


Это не должно вызывать удивления; буддийский монах проводит много времени в медитации, и на то есть веские причины.


Медитация — это не опустошение ума и не блокирование мыслей, а просто расслабление. Старайтесь думать о чем-то добром и хорошем. Это похоже на 10-15-минутные физические упражнения или любой другой процесс, требующий постепенного наращивания сил.


Мысли будут приходить вам в голову разные, и это нормально. Просто позвольте им приходить и уходить. Не зацикливайтесь на них. Не бегайте за ними. Пусть они пройдут. После того, как стрессовые мысли рассеются, у вас появится возможность наполнить свой разум позитивом и любовью.


Сегодня многие молодые люди чувствуют постоянный страх и беспокойство. Противоядием от этого чувства является действие, направленное на сопереживание и помощь людям.


В 2004 году Матье принял участие в исследовательском проекте, в ходе которого анализировался его мозг, когда он размышлял о сострадании. Электроэнцефалограмма зарегистрировала беспрецедентный уровень гамма-волн, обычно связанных с хорошим самочувствием и повышенной концентрацией внимания.


Постоянное зацикленность на себе и стремление к самосовершенствованию могут истощать, вызывать беспокойство и в конечном итоге привести к несчастью. Ответ заключается в стремлении к альтруизму, доброжелательности. От этого и человеку становится лучше и комфортнее, и другие люди начинают относиться к нему более положительно.


Если вы настроены благожелательно, это очень здоровое и правильное состояние ума. Оно способствует процветанию и души, и тела.


Люди думают, что сильное эго — это сила. Нет, сильное эго — это предельная уязвимость. Ты настолько озабочен своим сильным эго, что не можешь спокойно спать.


Следует, наоборот, минимизировать эго — это замечательный путь к повышению уровня вашего счастья. Когда человек отстраняется от своего эго, он начинает придавать меньше значения как похвале, так и критике. В результате у него внутри растет и ширится чувство радости и спокойствия.


Наслаждайтесь моментом, когда вы просто тихо сидите дома, или моментом, когда вы находитесь посреди большого города и видите все его огни, или моментом, когда вы на природе и любуетесь голубым небом...


Эти маленькие радости жизни очень важны.


Существует глубокая связь между человеком и природой. Длительная разлука с природой может привести к депрессии. Матье приводит в качестве примера исследование, в котором пациенты больниц быстрее выздоравливали, когда из их окон открывался вид на живописный пейзаж.


Используйте любую возможность для того, чтобы провести время на природе и насладиться её красотой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Матье Рикар   Эмоции   буддийский монах   гармония   добрые советы   как стать счастливым   мудрые советы   счастье   
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30k
Юрьевич 51 минуту назад
Ну да, советы хороши, если у тебя нет малолетних детей и жены.
Тогда действительно, можно забить на всё и уйти в монастырь и наслаждаться покоем и гармонией...

У этого Матье Рикара, судя по его биографии нет семьи и детей... Я не считаю его счастливым... Он счастлив для себя самого, а это обычный эгоизм. Счастье - это когда счастливы твои близкие... особенно дети. Да и смысл жизни человека вовсе не в стремлении к личному счастью, иначе человечество давно бы исчезло. Я так думаю...
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10k
Борис Карабанов 37 минут назад
Всё горазда проще. До пятницы бы дотянуть и тогда-а-а...
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4k
Alex 50 минут назад
Этот мудила попробовал бы вставать в 5 утра, делать зарядку и потом переться на работу. Посмотрел бы я на него.
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242
Fil dima423 13 минут назад
Я слышал от человека, который близко общался какое-то время с подобной публикой (была необходимость), что никто из них не хочет возвращаться к прежней жизни. Им все нравится. Человек вообще быстро ... опускается.
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4k
Еркен 57 минут назад
А кто интересно определил его самым счастливым, и вообще это состояние наверное переменчивое, любой ребенок пока не обрел сознание взрослого радуется и счастлив когда родители вместе и главное рядом.
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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82
ruslan d Час назад
Да кто бы спорил
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32k
Ego sum qui sum Час назад
ну в принципе все по делу, но это секрет полишинеля
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