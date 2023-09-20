«Самый счастливый человек в мире» назвал 9 простых шагов к счастью

Вы можете смотреть на свой жизненный опыт как на горящий огонь. Если вы осознаете гнев, вы не злитесь, вы осознаете эмоцию. Осознавать тревогу — это не тревожиться, это осознавать.

Чем лучше вы сможете дистанцироваться от своих эмоций, тем более умело вы сможете ими управлять. Тогда со временем негативные эмоции рассеются, подобно облакам, плывущим по небу. А если на них зацикливаться, то они, наоборот, со временем завладеют вами еще сильнее.

Легче потушить искру, чем лесной пожар. Поэтому постарайтесь выявить свой негатив в тот самый момент, когда он возникает, и «купировать» его.