Прогулка по Москве 1982 года

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Сегодня мы перенесемся в 1982 год, когда, спустя 18 лет правления, умирает генсек СССР Леонид Брежнев, после чего начинается процесс постоянных похорон первых лиц государства, который в народе назовут "гонки на лафетах".
Давайте посмотрим, какой была Москва в то время.
Интересного вам просмотра!
2.
Переход через МКАД в районе Бусиново. Двух полос для движения в каждую из сторон на кольцевой пока вполне достаточно.
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8.
Магазин детской обуви "Звёздочка" на Большой Коммунистической улице (ныне увы - улица Александра Солженицына).
9.
В Северном Чертаново идёт строительство станции метро "Чертановская".
Именно для этого трамвайные пути перенесли с перекрёстка Балаклавского проспекта и Чертановской улицы.
12.
Игра в хоккей во дворе школы на Ленинском проспекте, в которой учились дети американских и канадских дипломатов.
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