Прогулка по Москве 1982 года

Сегодня мы перенесемся в 1982 год, когда, спустя 18 лет правления, умирает генсек СССР Леонид Брежнев, после чего начинается процесс постоянных похорон первых лиц государства, который в народе назовут "гонки на лафетах".

Давайте посмотрим, какой была Москва в то время.

Интересного вам просмотра!