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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
16 сентября 2023 22:03
Метки: СССР   история   кино   фото   
350
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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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3  комментария
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Властелин 54 минуты назад
Все эти актеры стали известными в стране которой уж давно нет. Это мы то поколение кто их знает хотя бы в лицо и даже я многих не знаю. А нынешнее поколение их мало вероятно вообще знает и смотрит фильмы с ними ( конечно есть исключения). Какими бы они актеры известными не были многих забудут.
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Владимир Минуту назад
Я знаю почти всех, но среди них есть культовые личности. Их я буду пересматривать, а есть те, кого пересматривать будут лишь лет 10-15 ещё.
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Юганск

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