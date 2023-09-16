14.

По словам Юрия Куклачёва, к работе с кошками он пришёл случайно. Во время гастролей он подобрал бездомного котёнка, которого забрал домой и назвал Кутька. Наблюдая за повадками кота, Куклачёв решил попробовать научить его цирковым трюкам. Однажды, придя с работы домой, Юрий Куклачёв обнаружил Стрелку — ещё одну кошку, появившуюся в доме Куклачёвых — спящую в кастрюле. Клоун несколько раз вытаскивал её из кастрюли, но та упорно залезала вновь на своё любимое место. Тут то Куклачёву пришло в голову на основе такого поведения питомца создать цирковой номер, который он назвал «Кот и повар».