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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
2.
Татьяна Догилева и Александр Абдулов в спектакле «Жестокие игры» на сцене театра имени Ленинского комсомола, 1980 год
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3.
Олег Табаков в спектакле «В поисках радости», 1958 год
Если в «Вечно живых» и «Матросской тишине» у Олега Табакова были небольшие роли, то в спектакле «В поисках радости» по пьесе В. Розова он играл свою ПЕРВУЮ главную роль в театре «Современник».
5.
Певец Георг Отс с женой и старшим сыном, 1962 год
Советский, эстонский певец эстрады, оперы и оперетты. Народный артист СССР
10.
Кинорежиссер Эдмонд Кеосаян вместе с кинооператором Дмитрием Коржихиным, 1964 год
Визитной карточкой режиссера Эдмонда Кеосаяна стала трилогия «Неуловимые мстители», которую в СССР обожали все – от мала до велика.
12.
Виктор Черномырдин и Юрий Яковлев на праздновании 75-летия Государственного театра им. Е. Вахтангова, 1996 год
13.
Владимир Ильин на церемонии вручения профессионального кинематографического приза «Ника», 1994 год
14.
Юрий Куклачев со своей любимой кошкой Стрелкой во время съемок телепрограммы «Вокруг смеха», 1979 год
По словам Юрия Куклачёва, к работе с кошками он пришёл случайно. Во время гастролей он подобрал бездомного котёнка, которого забрал домой и назвал Кутька. Наблюдая за повадками кота, Куклачёв решил попробовать научить его цирковым трюкам. Однажды, придя с работы домой, Юрий Куклачёв обнаружил Стрелку — ещё одну кошку, появившуюся в доме Куклачёвых — спящую в кастрюле. Клоун несколько раз вытаскивал её из кастрюли, но та упорно залезала вновь на своё любимое место. Тут то Куклачёву пришло в голову на основе такого поведения питомца создать цирковой номер, который он назвал «Кот и повар».
15.
Ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Веденеева с детьми, 1987 год
Вторая «тетя Таня» всех советских детей ☀ Первой была Татьяна Судец, которая была ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши» целых 25 лет.
26.
Александр Абдулов и Ирина Алферова на арене Московского цирка во время подготовки новогодней передачи «Аттракцион», 1982 год
29.
Павел Луспекаев возле Большого драматического театра в Ленинграде, 1960-е годы
Сыграно много ролей, но таможенник Верещагин - незабываем.
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