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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Личный автомобиль Николая Караченцова, снявшийся в одном из эпизодов "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", 1998 год.
12.
Солдат держит на руке ястреба, сотрудника спецслужб, обученного для устранения ворон на Красной площади, 1992 год
16.
4 января 1991 года в Москве, в магазине "Хлеб" на проспекте Калинина 46 состоялась распродажа шоколадных батончиков компании "Марс".
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