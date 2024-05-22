Старик на миллион долларов — Клинт Иствуд⁠⁠

31 мая ему исполнится 94 года. У него есть несколько «Оскаров» и, безусловно, культовый статус. Казалось бы, можно успокоиться и почивать на лаврах. Однако этот бодрый старик не просто не выглядит музейным экспонатом, чьи достижения остались в далеком прошлом. Напротив, такое впечатление, что с возрастом он становится лишь продуктивнее, а его талант раскрывается все полнее.

Клинт Иствуд – один из немногих реликтов эпохи неполиткорректности. Его герои всегда шли напролом и решали проблемы при помощи кулаков, оружия и хитрости, а не жаловались психоаналитику. В последнее время Иствуд часто ворчит, что сегодня общество воспитывает слабаков. «Даже не знаю, откуда пошло это сопливое поколение. Может быть, когда люди стали задаваться вопросом о смысле жизни?» – говорит он так, словно сам снимает не серьезные глубокие фильмы, а исключительно примитивные боевики категории Б.