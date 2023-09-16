Бессонница длинной в 11 лет

Если вы в последнее время плохо спите, то не стоит огорчаться, жительница Вьетнама утверждает, что вообще не спит уже много лет.
Проблемы у 36-летней Чан Тхи Луу начались в 25 лет после приступа слезотечения. Слезы просто потекли из ее глаз без видимой причины, и даже попытка лечь и закрыть глаза не смогла остановить струйку воды. Необъяснимый плач в конце концов прекратился, но вместе с ним прекратилась и ее способность засыпать. Как она ни старалась, уснуть у нее не получалось.
Через несколько лет безуспешных попыток поспать она обратилась в больницу провинции Куангнгай для обследования, и местные врачи диагностировали у нее бессонницу. Выписали сильнодействующие снотворные препараты, они помогали на некоторое время заснуть женщине, но вызывали боли в желудке и ногах. После пары месяцев Луу от них отказалась и вновь перестала спать.
"История о том, как я не спала 11 лет, правдива, а не выдумана или приукрашена, чтобы "получить лайки" или "получить просмотры"! Если присмотреться, можно увидеть последствия. У меня темные круги под глазами, и кожа вокруг них тоже очень темная. Но до этого я была бело-розовой, и у меня не было никаких пятен на лице ".
Тем не менее женщина продолжает ходить на работу в детский сад, ухаживать за семьей, а ночью просто лежит с закрытыми глазами, чтобы никому не мешать.
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