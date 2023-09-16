Бессонница длинной в 11 лет

Через несколько лет безуспешных попыток поспать она обратилась в больницу провинции Куангнгай для обследования, и местные врачи диагностировали у нее бессонницу. Выписали сильнодействующие снотворные препараты, они помогали на некоторое время заснуть женщине, но вызывали боли в желудке и ногах. После пары месяцев Луу от них отказалась и вновь перестала спать.

"История о том, как я не спала 11 лет, правдива, а не выдумана или приукрашена, чтобы "получить лайки" или "получить просмотры"! Если присмотреться, можно увидеть последствия. У меня темные круги под глазами, и кожа вокруг них тоже очень темная. Но до этого я была бело-розовой, и у меня не было никаких пятен на лице ".