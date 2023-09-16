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Бессонница длинной в 11 лет

Бессонница длинной в 11 лет

Автор:
16 сентября 2023 10:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вьетнам   бессоница   врачи   здоровые   слезы   сон   
1084
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Если вы в последнее время плохо спите, то не стоит огорчаться, жительница Вьетнама утверждает, что вообще не спит уже много лет.

Проблемы у 36-летней Чан Тхи Луу начались в 25 лет после приступа слезотечения. Слезы просто потекли из ее глаз без видимой причины, и даже попытка лечь и закрыть глаза не смогла остановить струйку воды. Необъяснимый плач в конце концов прекратился, но вместе с ним прекратилась и ее способность засыпать. Как она ни старалась, уснуть у нее не получалось.


Через несколько лет безуспешных попыток поспать она обратилась в больницу провинции Куангнгай для обследования, и местные врачи диагностировали у нее бессонницу. Выписали сильнодействующие снотворные препараты, они помогали на некоторое время заснуть женщине, но вызывали боли в желудке и ногах. После пары месяцев Луу от них отказалась и вновь перестала спать.


"История о том, как я не спала 11 лет, правдива, а не выдумана или приукрашена, чтобы "получить лайки" или "получить просмотры"! Если присмотреться, можно увидеть последствия. У меня темные круги под глазами, и кожа вокруг них тоже очень темная. Но до этого я была бело-розовой, и у меня не было никаких пятен на лице ".


Тем не менее женщина продолжает ходить на работу в детский сад, ухаживать за семьей, а ночью просто лежит с закрытыми глазами, чтобы никому не мешать.


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Метки: Вьетнам   бессоница   врачи   здоровые   слезы   сон   
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6  комментариев
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16k
banzai7 Час назад
У меня тёща тоже говорила, что по ночам вообще не спит. А тесть добавлял: ага, правда храпит при этом.
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
Зато она может в 3 смены работать...
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10k
Бритва 37 минут назад
Интересная мутация. а мозг при этом нормально функционирует? Это же можно столько времени у жизни выгадать. Для того, чтобы ничего не делать ещё сильнее.
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13k
Denissg 40 минут назад
Ну так и вы утверждайте!
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7k
salim777 Час назад
..."а ночью просто лежит с закрытыми глазами, чтобы никому не мешать" - это и есть "спать".
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