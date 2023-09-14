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Художник рисует в Paint забавные рисунки по идеям подписчиков

Художник рисует в Paint забавные рисунки по идеям подписчиков

Автор:
14 сентября 2023 13:41
Сообщество : Юмор
Метки: paint   Юмор   интересно   рисунок   фантазия   художник   
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Британский художник Джеймс Мюррей создаёт в Microsoft Paint рисунки по историям и описаниям, которые присылают ему фанаты.

Джим (Джеймс Мюррей) — британский художник, который ведёт блог «Джим это нарисует». Все желающие могут присылать ему свои просьбы или идеи того, что они хотели бы увидеть на его иллюстрации. Иногда это бывают короткие просьбы в несколько слов (но тут уж художник может поиграть с собственной фантазией), либо это развёрнутые объяснения того, кто, где и зачем появится на картинке Джима. Ещё одна существенная деталь, которая делает его работы уникальными — все они выполнены в Microsoft Paint.

Абсурд, смех и неповторимые сюжеты в 15 картинках!

Гора Рашмор

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Гора Рашмор-Николас Кейдж.

Нечеловеческая любовь

Хищник и Чужой прыгают по пляжу рука об руку.

Галактическая свадьба

Доктор Кто женится на Далеки.

Подпись в окошке: «Я согласна». Заказ от фаната «Доктора Кто»

Сработали инстинкты

Росомаха застрял в кошачьем проходе.

Рабочие будни сисадмина

Клоун Пеннивайз работает IT-специалистом в офисе и перегружен работой по технической поддержке.

Надпись в облачке: «Ты пробовал выключать и снова включать?». Дополнительная лингвистическая шутка: It — с английского «оно».

Мистическое танго

Дерек Акора (медиум) и Лизун танцуют танго в театре с привидениями.

Гении на пути к открытиям

Дорогой Джим, пожалуйста, можешь нарисовать классический мостик звездолёта из «Звёздного пути», где Стивен Хокинг сидит в капитанском кресле, а остальные места занимают Мария Кюри, Альберт Эйнштейн, Джордж Вашингтон Карвер, Галилео Галилей и Дороти Ходжкин. Они воссоединились в загробной жизни, чтобы продолжать совершенствовать науку на благо всего человечества, смело идя туда, куда еще не ступал ни один покойный гений.

Нео в аптеке

Пожалуйста, нарисуйте Нео из «Матрицы», мучающегося над тем, стоит ли ему покупать парацетамол или ибупрофен.

Рабочий маникюр

Техасский маникюр бензопилой.

Дебоширы

Инопланетянин, иди домой, ты пьян.

Арнольд Шварценеггер

Терминатор зашёл в веганское кафе велосипедистов вместо байкерского бара.

Урок рисования

Динозавры рисуют людей в классе динозавров.

Адская кухня

Дорогой Джим, не могли бы вы нарисовать тот момент, где Хестон Блюменталь, Гордон Рамзи и Джейми Оливер не смогли уговорить моего сына Джека поужинать? Повара расстроились и начали нападать друг на друга. Джейми Оливер плачет (снова). Если возможно, не могли бы вы включить камео моего друга Саймона Адельмана?

Суровая реальность Гарри Поттера

Разрушитель детства.

Этот рисунок настолько понравился самому автору, что он включил его в свою книгу «О мыши и человеке».

Прелесть!

Голлум плачет у витрины ювелирного магазина H. Samuel, где «сотни колец по отличным ценам».

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Метки: paint   Юмор   интересно   рисунок   фантазия   художник   
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ruslan d 47 минут назад
В пейнте , это сильно
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Dobriy drug

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