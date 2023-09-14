Художник рисует в Paint забавные рисунки по идеям подписчиков

Джим (Джеймс Мюррей) — британский художник, который ведёт блог «Джим это нарисует». Все желающие могут присылать ему свои просьбы или идеи того, что они хотели бы увидеть на его иллюстрации. Иногда это бывают короткие просьбы в несколько слов (но тут уж художник может поиграть с собственной фантазией), либо это развёрнутые объяснения того, кто, где и зачем появится на картинке Джима. Ещё одна существенная деталь, которая делает его работы уникальными — все они выполнены в Microsoft Paint.

Абсурд, смех и неповторимые сюжеты в 15 картинках!

Гора Рашмор