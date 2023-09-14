Реклама Bentley с блондинкой породила массовые пародии. В роли люксового авто теперь Citroën, МАЗ, ЗИЛ, БТР и "Мотолыга"

Это не первая реклама дорогого авто с Аллой в главной роли, но именно видео с Bentley запустило тренд Bentley Girl, «Бентли блондинка» или «Девушка бентли», собирая миллионы просмотров, - пишет портал Medialeaks.

Пародии на ролик JETCAR, множатся в соцсетях в геометрической прогрессии, «рекламируя» совсем не люксовые авто. На одном из видео дальнобойщик показывает все «преимущества» грузовика DAF так, как это делала Алла. Дверь тягача открывается только после удара кулаком, машина не заводится: