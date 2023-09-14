Реклама Bentley с блондинкой породила массовые пародии. В роли люксового авто теперь Citroën, МАЗ, ЗИЛ, БТР и "Мотолыга"

Реклама, в которой блондинка в чёрном мини загадочно шепчет слово «Бентли», запустила мемный тренд о машинах. Авторы роликов повторяют движения девушки, сравнивая Bentley с тягачами, грузовиками и недорогими легковушками. Но на днях, похоже, обнаружился явный фаворит в споре за лучшую альтернативу люксовому авто.
В начале июля блогерша и модель Алла Брулетова выложила в сеть видео, снятое для российского автосалона JETCAR с рекламой премиальной машины Bentley. В ролике блондинка в мини-платье приятным голосом называет марку авто, проводит рукой по решётке радиатора, постукивает ногтями по диску, заводит машину, включает поворотник, гладит кожаный руль, ставит стеклянный стакан в подстаканник и делает ещё массу смешных, с точки зрения обычного автолюбителя, движений.
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Это не первая реклама дорогого авто с Аллой в главной роли, но именно видео с Bentley запустило тренд Bentley Girl, «Бентли блондинка» или «Девушка бентли», собирая миллионы просмотров, - пишет портал Medialeaks.
Пародии на ролик JETCAR, множатся в соцсетях в геометрической прогрессии, «рекламируя» совсем не люксовые авто. На одном из видео дальнобойщик показывает все «преимущества» грузовика DAF так, как это делала Алла. Дверь тягача открывается только после удара кулаком, машина не заводится:
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Родные «Жигули» тоже не остались в стороне: у автомобиля отваливается колесо, заедает дверь, а руль прикручивается перед поездкой. Ничего страшного! В финале видео блогерша выпивает водку из хрустальной стопки:
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Что делать, если хочется Bentley, но денег только на Citroën?
Ответ: не париться, ведь отличий буквально ноль:
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Это противостояние Bentley и MAZ-SPORTAUTO))
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А это с Бентли конкурирует не менее легендарный БелАЗ:
Пародии на потребительский ролик дошли и до фронта.
Наши бойцы присоединились к мемному тренду. Что может противопоставить русский солдат люксовому авто? Правильно, мощь «Мотолыги».
Вместо Bentley в этот раз МТ-ЛБ, в народе именуемый «Мотолыгой»:
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— Bentley!
— БТР!
Белорусские десантники также присоединились к тренду, записав обзор на БТР-82А:
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В тренде участвуют как русскоязычные тиктокеры, так и иностранцы.
Может и вам пора снять обзор на свой "Москвич"?
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