В Бельгии подожгли четыре школы из-за появившегося в учебной программе нового предмета о сексе

В бельгийском городе Шарлеруа протестующие совершили поджог четырех школ из-за введения в образовательных учреждениях Бельгии нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации. Об этом пишет издание SudInfo.
В городе Шарлеруа начали гореть школы, а на стенах появились надписи чёрной краской «Нет EVRAS (аббревиатура обозначает название нового предмета — «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности»).
Причина - появление в школьной программе двухчасового ежегодного курса о сексе, который с текущего года стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет. По мнению авторов курса, он должен ответить на вопросы подростков по таким деликатным темам, как «сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы».
Однако, не все так просто. Противники нового предмета вполне обоснованно опасаются, что детям будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Исламские и католические организации призвали провести протесты против этого предмета.
Бельгийская полиция проводит расследование случаев попыток поджога школ в Шарлеруа и обещает найти злоумышленников.
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