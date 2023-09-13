В Бельгии подожгли четыре школы из-за появившегося в учебной программе нового предмета о сексе

Не мисс мира, а даже круче

25-летняя учительница попала в тюрьму за секс с 14-летним учеником

Sonntagszeitung: "Количество детей в подгузниках в немецких школах увеличилось"

В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды

Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу