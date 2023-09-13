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В Бельгии подожгли четыре школы из-за появившегося в учебной программе нового предмета о сексе

В Бельгии подожгли четыре школы из-за появившегося в учебной программе нового предмета о сексе

Автор:
13 сентября 2023 23:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бельгия   дети   поджоги   протестующие   секс   школы   
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В бельгийском городе Шарлеруа протестующие совершили поджог четырех школ из-за введения в образовательных учреждениях Бельгии нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации. Об этом пишет издание SudInfo.

В городе Шарлеруа начали гореть школы, а на стенах появились надписи чёрной краской «Нет EVRAS (аббревиатура обозначает название нового предмета — «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности»).

Причина - появление в школьной программе двухчасового ежегодного курса о сексе, который с текущего года стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет. По мнению авторов курса, он должен ответить на вопросы подростков по таким деликатным темам, как «сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы».

Однако, не все так просто. Противники нового предмета вполне обоснованно опасаются, что детям будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Исламские и католические организации призвали провести протесты против этого предмета.

Бельгийская полиция проводит расследование случаев попыток поджога школ в Шарлеруа и обещает найти злоумышленников.

Источник:

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Метки: Бельгия   дети   поджоги   протестующие   секс   школы   
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6  комментариев
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414
Jay Freeman 2 часа назад
Почему их назвали "злоумышлениками"? Не вижу в их намерениях никакого злого умысла.
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185
Pasha Panfilov Час назад
Кароч сексу не будет. Не в настроении я )

Ссылка youtu.be
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20k
Bill 2 часа назад
А это точно школа, а не сарай?
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414
Jay Freeman Bill 2 часа назад
Точно. В Нидерландах тоже такие есть.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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