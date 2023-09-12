Илон Маск признался, что на деловой встрече в Москве напился водки и ударился головой об стол

Сообщил Маск и о своём визите в Россию - в 2002 году, ещё до основания SpaceX. Уже тогда он размышлял о полётах на Марс и хотел купить 2 ракеты «Днепр» у «группы российских бизнесменов».

На встрече ему подарили несколько бутылок водки и устроили застолье.