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Илон Маск признался, что на деловой встрече в Москве напился водки и ударился головой об стол

Илон Маск признался, что на деловой встрече в Москве напился водки и ударился головой об стол

Автор:
12 сентября 2023 19:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   Москва   водка   встреча   застолье   переговоры   
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Переговоры с бизнесменом пошли не по плану.

Сегодня выходит биография Илона Маска. Её написал Уолтер Айзексон, который провёл немало времени в беседах с предпринимателем.

Например, Маск рассказал, что у него биполярное расстройство. Психическое заболевание, которое характеризуется периодическими эпизодами повышенного настроения (мании или гипомании) и эпизодами депрессии, которые могут сменять друг друга. Но это не официальный диагноз, а домыслы бизнесмена.

Сообщил Маск и о своём визите в Россию - в 2002 году, ещё до основания SpaceX. Уже тогда он размышлял о полётах на Марс и хотел купить 2 ракеты «Днепр» у «группы российских бизнесменов».

На встрече ему подарили несколько бутылок водки и устроили застолье.

Небольшие кусочки еды перемежались большими порциями водки.

По словам Илона, он и так был с похмелья, потому что прилетел после вечеринки в Париже, поэтому быстро «устал»:

Маск, поддерживавший голову рукой, потерял сознание, и его голова ударилась о стол.

А сделка сорвалась. Бизнесмен хотел заплатить за  $18 миллионов за обе ракеты, а ему сказали, что за эти деньги он купит только один космический аппарат. Потом подняли цену до $21 млн. В итоге он уехал ни с чем и стал разрабатывать собственные корабли.

SpaceX создала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy и Starship. Затем - космические корабли Dragon и Dragon 2 (выводимые на орбиту теми же Falcon 9). Их назначение - доставка грузов и людей на низкую околоземную орбиту. В том числе и к МКС.

В прошлом году одна из ракет-носителей загорелась во время испытаний:

Как заметил тогда Маск:

Всё пошло не так уж хорошо.

А в апреле этого года отличился и Starship. Корабль набрал высоту 38 километров, не смог отделиться от носителя Super Heavy и взорвался.

Источник:

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Метки: Илон Маск   Москва   водка   встреча   застолье   переговоры   
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10  комментариев
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10k
kirpal 2 часа назад
Ну с кем не бывает... Потом "деловая" всреча перенеслась в баню, ну и понеслось. Глядишь там и медведи в ушанках с балалайками подтянулись :D
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7k
newegg 38 минут назад
"В прошлом году одна из ракет-носителей загорелась во время испытаний"....
Что за бред? Похоже, автор слишком много смотрит кисель-тв.

Чтоб два раза не вставать. Сегодня очередная ракета Falcon 9 вывела 21 спутник "v2 mini Starlink" из Калифорнии. Первая ступень успешна села на платформу. Это был 11 полет для 1-й ступени B1071 и 64-й запуск для компании SpaceX в этом году.
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1k
Николай 50 минут назад
маска уже в президенты избрали бы.
Уверен что торговые отношения наладятся, космос все будут осваивать вместе да и вообще лучше чем самоходный дедушка будет уж точно.
Меня недавно впечатлило, что он в итоге уволил 80% дармоедов из твитера и твитер работает лучше чем с ним)))))))))))))) Просто п-ц.
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11
Петров Николай 41 минуту назад
есть пример Трампа, при котором ждали изменений.
штаты в принципе как страна сытая и не испытывающая реальных проблем, не имеющая конкуренции на мировом пространстве (даже Китай, будучи первой экономикой мира работает на доллар и США это все устраивает, а до политеческого веса штатов, Китаю лет 30-50, если у руля будет кто то более менее грамотный оказываться каждый раз (скорее нет, чем да).
А ни один, мало мальски успешный бизнесмен не будет менять то что работает.
И Маск здесь не исключение, Если бы Твиттер показывал прибыль а не миллиардные убытки, так бы там и существовало куча отделов толерантности и прочего говна.
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5k
Горожанин Час назад
Маск всё более поражает. Во-первых, признание своих отклонений и слабостей - это уже сила. Во-вторых, целенаправленность действий не в логике финансовой и политической прибыли (что одно и то же), а в логике человеческого сознания, позиции личности.
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16k
banzai7 2 часа назад
Слабак. Мы с такими бизнес не ведём
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2k
Smarter 2 часа назад
Русские используют миски с салатами как "подушки безопасности".
Как тебе такое, Илон Маск?
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August

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