Илон Маск признался, что на деловой встрече в Москве напился водки и ударился головой об стол

Переговоры с бизнесменом пошли не по плану.
Сегодня выходит биография Илона Маска. Её написал Уолтер Айзексон, который провёл немало времени в беседах с предпринимателем.
Например, Маск рассказал, что у него биполярное расстройство. Психическое заболевание, которое характеризуется периодическими эпизодами повышенного настроения (мании или гипомании) и эпизодами депрессии, которые могут сменять друг друга. Но это не официальный диагноз, а домыслы бизнесмена.
Сообщил Маск и о своём визите в Россию - в 2002 году, ещё до основания SpaceX. Уже тогда он размышлял о полётах на Марс и хотел купить 2 ракеты «Днепр» у «группы российских бизнесменов».
На встрече ему подарили несколько бутылок водки и устроили застолье.
Небольшие кусочки еды перемежались большими порциями водки.
По словам Илона, он и так был с похмелья, потому что прилетел после вечеринки в Париже, поэтому быстро «устал»:
Маск, поддерживавший голову рукой, потерял сознание, и его голова ударилась о стол.
А сделка сорвалась. Бизнесмен хотел заплатить за $18 миллионов за обе ракеты, а ему сказали, что за эти деньги он купит только один космический аппарат. Потом подняли цену до $21 млн. В итоге он уехал ни с чем и стал разрабатывать собственные корабли.
SpaceX создала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy и Starship. Затем - космические корабли Dragon и Dragon 2 (выводимые на орбиту теми же Falcon 9). Их назначение - доставка грузов и людей на низкую околоземную орбиту. В том числе и к МКС.
В прошлом году одна из ракет-носителей загорелась во время испытаний:
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Как заметил тогда Маск:
Всё пошло не так уж хорошо.
А в апреле этого года отличился и Starship. Корабль набрал высоту 38 километров, не смог отделиться от носителя Super Heavy и взорвался.
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Что за бред? Похоже, автор слишком много смотрит кисель-тв.
Чтоб два раза не вставать. Сегодня очередная ракета Falcon 9 вывела 21 спутник "v2 mini Starlink" из Калифорнии. Первая ступень успешна села на платформу. Это был 11 полет для 1-й ступени B1071 и 64-й запуск для компании SpaceX в этом году.
Уверен что торговые отношения наладятся, космос все будут осваивать вместе да и вообще лучше чем самоходный дедушка будет уж точно.
Меня недавно впечатлило, что он в итоге уволил 80% дармоедов из твитера и твитер работает лучше чем с ним)))))))))))))) Просто п-ц.
штаты в принципе как страна сытая и не испытывающая реальных проблем, не имеющая конкуренции на мировом пространстве (даже Китай, будучи первой экономикой мира работает на доллар и США это все устраивает, а до политеческого веса штатов, Китаю лет 30-50, если у руля будет кто то более менее грамотный оказываться каждый раз (скорее нет, чем да).
А ни один, мало мальски успешный бизнесмен не будет менять то что работает.
И Маск здесь не исключение, Если бы Твиттер показывал прибыль а не миллиардные убытки, так бы там и существовало куча отделов толерантности и прочего говна.
Как тебе такое, Илон Маск?