Котята снежного барса обнюхали фотоловушку в Красноярском крае

На территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае фотоловушка запечатлела сразу нескольких детенышей снежного барса.
Котята снежного барса попали в фотоловушку на территории Саяно-Шушенского заповедника
Подросшие котята ирбиса — вида, занесённого в Красную книгу РФ, входят в число 9 особей, которые постоянно регистрируются в заповеднике. А всего таких кошек в России не более 90.
Самку привезли в заповедник с территории Таджикистана. Она быстро освоилась и родила в Саянах сразу трёх котят – двух самцов и самку.
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"Семья ирбисов стала ходить значительно шире. Котята активно исследуют территорию заповедника, пока под присмотром матери. Молодые ирбисы по-прежнему много играют и бегают, несмотря на то, что они почти взрослые", – рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.
Через несколько месяцев котята снежного барса станут самостоятельными. Добывать корм, искать укрытия и прокладывать тропы они будут уже без матери, которая больше года учила их правилам лесной жизни.
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