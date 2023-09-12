FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14718 постов • 1687 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Котята снежного барса обнюхали фотоловушку в Красноярском крае

Котята снежного барса обнюхали фотоловушку в Красноярском крае

Автор:
12 сентября 2023 10:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Саяно-шушенский заповедник   животные   заповедник   ирбис   снежный барс   
920
2
1

На территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае фотоловушка запечатлела сразу нескольких детенышей снежного барса.

Котята снежного барса попали в фотоловушку на территории Саяно-Шушенского заповедника

Подросшие котята ирбиса — вида, занесённого в Красную книгу РФ, входят в число 9 особей, которые постоянно регистрируются в заповеднике. А всего таких кошек в России не более 90.

Самку привезли в заповедник с территории Таджикистана. Она быстро освоилась и родила в Саянах сразу трёх котят – двух самцов и самку.

"Семья ирбисов стала ходить значительно шире. Котята активно исследуют территорию заповедника, пока под присмотром матери. Молодые ирбисы по-прежнему много играют и бегают, несмотря на то, что они почти взрослые", – рассказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Через несколько месяцев котята снежного барса станут самостоятельными. Добывать корм, искать укрытия и прокладывать тропы они будут уже без матери, которая больше года учила их правилам лесной жизни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Саяно-шушенский заповедник   животные   заповедник   ирбис   снежный барс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Оксид Бетона Час назад
Красивенные кошаки с офигенными хвостами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 24 минуты назад
Как то больше привык, что котята - это такая милота. А тут звери уже.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maximvs Полчаса назад
какие же они красивые!!!! Причем, каждый разный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

613684



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции
В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции
Набирающие популярность в сообществах
Работы Юрия Петровича Кугача. (1917 - 2013)
Работы Юрия Петровича Кугача. (1917 - 2013)
За 12 лет Москва стала в 2 раза ярче⁠⁠
За 12 лет Москва стала в 2 раза ярче⁠⁠
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все мы немного Гена Букин

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомобили#ДТП#аварии#интересное#люди#Автовсячина#новости#дизайн#истории
#фото#автомир#животные#интересно#Россия#позитив#Дагестан#США#женщины#повезло
#Прикол#машина#подборка#авто аварии#в мире#сарказм#задержание#полиция#забавно#Санкт-Петербург
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор 3 факта о хвосте снежных барсов: зачем они носят его в зубах и как еще используют 3 факта о хвосте снежных барсов: зачем они носят его в зубах и как еще используют В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу Ветеринары вытащили из горла овчарки мячик Ветеринары вытащили из горла овчарки мячик Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди

На что жалуетесь?

Вернуться