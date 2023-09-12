Котята снежного барса обнюхали фотоловушку в Красноярском крае

Котята снежного барса попали в фотоловушку на территории Саяно-Шушенского заповедника

Подросшие котята ирбиса — вида, занесённого в Красную книгу РФ, входят в число 9 особей, которые постоянно регистрируются в заповеднике. А всего таких кошек в России не более 90.

Самку привезли в заповедник с территории Таджикистана. Она быстро освоилась и родила в Саянах сразу трёх котят – двух самцов и самку.