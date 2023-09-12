FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 722 поста • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Пассажирский самолёт Омск-Сочи экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска

Пассажирский самолёт Омск-Сочи экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска

Автор:
12 сентября 2023 08:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Airbus   Ynews   Видео   Гидравлика   Уральские авиалинии   аварийная посадка   авиа   самолет   экстренная посадка   
926
6
7

Причиной аварийной посадки стала проблема с гидросистемой.

Сегодня утром в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus рейса Сочи – Омск. По данным сервисаFlightradar, борт не сел в аэропорту назначения и сменил курс.


Причиной аварии стала проблема с гидравликой.Т.к. был велик риск полного отказа шасси, самолёт решили сажать практически в поле, прямо на грунт.



С этой задачей экипаж Airbus справился на отлично. При посадке никто не пострадал, возгорания не возникло. На борту находилось 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Для выхода из самолёта пришлось использовать надувной трап.


К месту посадки приехали спасатели, врачи, однако медпомощь никому не потребовалась.


МЧС опубликовал видео с места экстренной посадки самолёта.


Первые комментарии пассажиров самолёта.


Эта женщина тоже летела рейсом из Сочи в Омск. Она говорит, что до сих пор не осознала случившегося, но заметила, что экипаж судна сработал грамотно и чётко.


Сейчас пассажиры находятся в пункте временного размещения в ДК Убинского района.


Для расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" Росавиация сформировала комиссию, которая уже направлена к месту экстренной посадки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Airbus   Ynews   Видео   Гидравлика   Уральские авиалинии   аварийная посадка   авиа   самолет   экстренная посадка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
A Полчаса назад
Экипаж- герои
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Alex 7 минут назад
Пилотам присвоить звание Героев России. Мужики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 8 минут назад
165 вторых ДР :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
fkamash 10 минут назад
Просто прошла инфа о грибном месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 14 минут назад
И снова уральские авиалинии, так их и тянет в поля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Ну всё, теперь в селеи Каменка есть аэропорт, можно ставить сарайчик Вкусно и точка, а там, глядишь, и остальная инфраструктура подтянется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Телеграм-канал 112 опубликовал переговоры пилотов самолета перед аварийной посадкой.

Был отказ гидравлической системы?

Попозже, не отвлекайте.

Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода.

Принял.

1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит.

Понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120.

Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста.

Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?

Да, скажите.

Понял, уточню.

<…>

Пилот 1383, подход.

Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет.

Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку.

Серег, что серьезно?

Да гидравлика вытекла полностью.

Вонючий случай.

1383, ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5.

132,5 спасибо, до свидания.

Всего вам доброго.

Серега, удачи.

Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

186116



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"
"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"
Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на полицию
Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на...
Набирающие популярность в сообществах
Работы Юрия Петровича Кугача. (1917 - 2013)
Работы Юрия Петровича Кугача. (1917 - 2013)
10 самых опасных заключенных США
10 самых опасных заключенных США
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все мы немного Гена Букин

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#автомир#люди#ДТП#авто аварии#задержание#СССР#полиция#женщины
#фото#машина#подборка#Россия#позитив#Автовсячина#новости#США#девушки#кино
#Прикол#автомобили#интересно#интересное#аварии#Дагестан#сарказм#в мире#дизайн#милота
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор "Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира, подравшегося с бортпроводниками "Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира,... "Падать не страшно - страшно, когда в маске нет кислорода": россияне - о полете в разгерметизированном самолете "Падать не страшно - страшно, когда в маске нет кислорода": россияне - о полете в... Пилотам удалось посадить самолет с двумя отказавшими двигателями Пилотам удалось посадить самолет с двумя отказавшими двигателями На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737 На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737 Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться