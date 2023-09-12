Пассажирский самолёт Омск-Сочи экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска

Причиной аварийной посадки стала проблема с гидросистемой.
Сегодня утром в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus рейса Сочи – Омск. По данным сервисаFlightradar, борт не сел в аэропорту назначения и сменил курс.
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Причиной аварии стала проблема с гидравликой.Т.к. был велик риск полного отказа шасси, самолёт решили сажать практически в поле, прямо на грунт.
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С этой задачей экипаж Airbus справился на отлично. При посадке никто не пострадал, возгорания не возникло. На борту находилось 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Для выхода из самолёта пришлось использовать надувной трап.
К месту посадки приехали спасатели, врачи, однако медпомощь никому не потребовалась.
МЧС опубликовал видео с места экстренной посадки самолёта.
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Первые комментарии пассажиров самолёта.
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Эта женщина тоже летела рейсом из Сочи в Омск. Она говорит, что до сих пор не осознала случившегося, но заметила, что экипаж судна сработал грамотно и чётко.
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Сейчас пассажиры находятся в пункте временного размещения в ДК Убинского района.
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Для расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" Росавиация сформировала комиссию, которая уже направлена к месту экстренной посадки.
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Был отказ гидравлической системы?
Попозже, не отвлекайте.
Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода.
Принял.
1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит.
Понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120.
Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста.
Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?
Да, скажите.
Понял, уточню.
<…>
Пилот 1383, подход.
Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет.
Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку.
Серег, что серьезно?
Да гидравлика вытекла полностью.
Вонючий случай.
1383, ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5.
132,5 спасибо, до свидания.
Всего вам доброго.
Серега, удачи.
Спасибо.