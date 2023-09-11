"Это точно 2023?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"

Станция метро "Пыхтино" находится рядом с одноименной деревней и ЖК "Солнцево Парк", а выглядит так, будто проект выполнен в далёком будущем. Дизайн «Пыхтино» в целом посвящен истории авиации, что вполне логично, т.к. рядом со станцией расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

У станции один наземный вестибюль и, соответственно, один выход.