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"Это точно 2023?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"

"Это точно 2023?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"

Автор:
11 сентября 2023 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Метро   Пыхтино   дизайн   интерьер   станция   электропоезда   
1194
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6 сентября в Москве открыли две станции Солнцевской линии метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Москвичи уже называют "Пыхтино" одним из лучших столичных проектов последних лет.

Станция метро "Пыхтино" находится рядом с одноименной деревней и ЖК "Солнцево Парк", а выглядит так, будто проект выполнен в далёком будущем. Дизайн «Пыхтино» в целом посвящен истории авиации, что вполне логично, т.к. рядом со станцией расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.


У станции один наземный вестибюль и, соответственно, один выход.

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Над эскалатором находится световой колодец из алюминиевых панелей, а внутри висит модель самолета Ту-144.


Светильники напоминают часть турбины реактивного самолета.


А на стенах расписана история самолётостроения, в том числе - в чертежах.


Ожидается, что станцией "Пыхтино" будут пользоваться около 11 тыс. человек в сутки. По прогнозам пассажиропоток к 2030 году вырастет в два раза - до 22 тыс.

Источник:

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Метки: Ynews   Метро   Пыхтино   дизайн   интерьер   станция   электропоезда   
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6  комментариев
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47k
Aleksandr 21 минуту назад
Для сравнения-метро Нью-Йорка...
Но грязные дикари все равно русские! (для тупых: #сарказм)
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5k
Олег Белов 12 секунд назад
Небольшое видео. Вчера это видео родне их хохляндии рассылал, проглатили молча.
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9k
Oleg 40 секунд назад
Не, собякин, прокопавший метро до внуково - красавчег. слов нет. то, сколько Москва закапывает в асфальт, в облагораживание - любому региону может только сниться. лять, в МСК площадки для собак больше и круче чем 99 из 100 наших детских площадок. И то 1% просто на то, что вдруг где-то как-то у кого-то что-то во дворе есть... Что тут сказать - Москва.
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16k
Совранский 3 минуты назад
Собянин реально скоро до Владика докопает))))))))))))
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6k
livaneth 18 минут назад
А дизайн соответствует семидесятым годам прошлого века. Тогда ту-144 летал и пассажиров возил.
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7k
Станислав Полчаса назад
Красотищща!
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