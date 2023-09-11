"Это точно 2023?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"

6 сентября в Москве открыли две станции Солнцевской линии метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Москвичи уже называют "Пыхтино" одним из лучших столичных проектов последних лет.
Станция метро "Пыхтино" находится рядом с одноименной деревней и ЖК "Солнцево Парк", а выглядит так, будто проект выполнен в далёком будущем. Дизайн «Пыхтино» в целом посвящен истории авиации, что вполне логично, т.к. рядом со станцией расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.
У станции один наземный вестибюль и, соответственно, один выход.
Над эскалатором находится световой колодец из алюминиевых панелей, а внутри висит модель самолета Ту-144.
Светильники напоминают часть турбины реактивного самолета.
А на стенах расписана история самолётостроения, в том числе - в чертежах.
Ожидается, что станцией "Пыхтино" будут пользоваться около 11 тыс. человек в сутки. По прогнозам пассажиропоток к 2030 году вырастет в два раза - до 22 тыс.
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Но грязные дикари все равно русские! (для тупых: #сарказм)