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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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12.
Каунас, Литовской ССР, Аллея Свободы, ранее была и Николаевской улицей и даже проспектом Сталина, 1985 год.
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