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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
10 сентября 2023 21:19
Метки: СССР   история   фото   
268
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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22k
Слепой Пью 5 часов назад
Шариковые ручки с последнего снимка пользовал - не понравились! У одной лак покрытия был липким, а у других кончик грызть было невкусно, деревом отдавали
(была у меня такая привычка, когда задумывался).
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345
Андрей Солдатов 2 часа назад
11. Рига ул. Ленина и здание КГБ
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1k
Кондратий Собакин 4 часа назад
Никогда такими не пользовался. Не нравились он мне. Кустарщина.
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Юганск

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