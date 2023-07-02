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Художник нарисовал забавные комиксы по мотивам песен группы «Король и Шут»

Художник нарисовал забавные комиксы по мотивам песен группы «Король и Шут»

Автор:
02 июля 2023 09:36
Сообщество : Комиксы
Метки: Король и Шут   Прикол   Юмор   забавно   комиксы   песня   подборка   
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Художник Егор Булкин объединил песни известной группы «Король и шут» и юмор в своих забавных комиксах.

Счастливая развязка

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Слабоумие и отвага

Кончено, истерия по игре «Pokemon Go» уже практически сошла, но вы только вспомните эти толпы, которые, словно зомби, ползали где только можно! Забавное было время.

Надеемся, у них есть чеканная монета

Она всё неправильно поняла

Время обеда!

Обратите внимание, кот на одной волне с исполнителем, но при появлении хозяйки он снова превращается в обычного котея. Ах ты ж, хитрая котятина! 🙂

Спасение утопающего — дело рук самого утопающего

Так вот как оно было на самом деле

П — популярность

Источник:

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Метки: Король и Шут   Прикол   Юмор   забавно   комиксы   песня   подборка   
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30k
Владимир Час назад
Ну так..
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16
Ден Полчаса назад
Лопата
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