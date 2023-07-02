Художник нарисовал забавные комиксы по мотивам песен группы «Король и Шут»

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Художник Егор Булкин объединил песни известной группы «Король и шут» и юмор в своих забавных комиксах.
Счастливая развязка
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Слабоумие и отвага
Кончено, истерия по игре «Pokemon Go» уже практически сошла, но вы только вспомните эти толпы, которые, словно зомби, ползали где только можно! Забавное было время.
Надеемся, у них есть чеканная монета
Она всё неправильно поняла
Время обеда!
Обратите внимание, кот на одной волне с исполнителем, но при появлении хозяйки он снова превращается в обычного котея. Ах ты ж, хитрая котятина! 🙂
Спасение утопающего — дело рук самого утопающего
Так вот как оно было на самом деле
П — популярность
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