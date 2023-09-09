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СССР в 1984 году

СССР в 1984 году

Автор:
09 сентября 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
537
50

Подборка фотографий о событиях и людях в 1984 году.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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10  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Комментарий к фото
Тогда уж не кружка радиолюбителей, а секции радиоспорта. Спортивная пеленгация и радиолюбители - разные вещи. Лисятники не все и Морзе-то знали, им достаточно было знать шесть букв и одну цифру.
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3k
Carex 17 минут назад
Комментарий к фото
В 1984 году в СССР был денди?
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296
данила беринский Carex 2 минуты назад
Комментарий к фото
не, тетрис извобрели, а играть в него не на чем было.
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152
Радист 20 минут назад
Когда-то на острове Жохова "кипела полярная жизнь" - там была одноимённая метеостанция, обустраивался и поддерживался ледовый аэродром. В 1993 году финансирование сократилось и полярную станцию закрыли, основное оборудование вывезли. Теперь там только несколько зданий, остатки антенно-фидерных устройств, блоков из передатчика "Арктика и приёмника "Шторм".... и вокруг очень много белых медведей. По материалам нашей комплексной научно-технической экспедиции на остров Жохова (РГО ЯНАО).
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Кондратий Собакин 54 минуты назад
Забыл добавить - Герой Социалистического Труда.
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1k
Кондратий Собакин 55 минут назад
Фото 47. На переднем плане, с поднятыми руками, - легендарный бригадир укладчиков путей Александр Бондарь, бригада которого, совместно с бригадой не менее знаменитого Ивана Варшавского, монтировала "золотое звено" БАМа.
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6k
S__D 2 часа назад
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Ну вы б хоть точки ставили. А то я начал этого Бальтерманца внимательно выискивать.
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5k
Александр 2 часа назад
Последний спокойный год великой страны...
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