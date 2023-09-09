СССР в 1984 году

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Подборка фотографий о событиях и людях в 1984 году.
Интересного вам просмотра!
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«В ожидании гостей». Первый официальный прием Константина Черненко Дмитрий Бальтерманц, 1984 год, г. Москва
4.
В пионерском лагере «Орленок» проходят очередные занятия кружка юных радиолюбителей — тренировка по «охоте на лис».
5.
Перенос праха Федора Шаляпина на Новодевичье кладбище Виктор Ахломов, 29 октября 1984 года, г. Москва
16.
Белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Сябры» Семен Мишин-Моргенштерн, октябрь 1984 года, г. Минск
17.
Очередная советская семья вселилась в новую квартиру. На этом фото — новоселы города Северобайкальска.
18.
Челябинский тракторный завод. С конвейера сходит миллионный трактор. Борис Клипиницер, 3 ноября 1984 года
24.
Без названия. Валерий Кимеев, 1984 год, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, Музей-заповедник «Томская Писаница».
25.
Начался выпуск ПЭВМ АГАТ - первого советского серийного универсального 8-разрядного персонального компьютера (1984-1993)
30.
В увольнении Рустам Мухаметзянов, 1984 год, Татарская АССР, г. Казань, из архива Рустама Сулеймановича Мухаметзянова
31.
Судя по этому снимку ноябрьской праздничной демонстрации в Армении, была тогда в СССР какая-то школьная реформа
32.
Участники вокально-инструментального ансамбля "Верасы"
(слева направо): Александр Ведмедь, Евгений Лацапнев, Александр Тиханович, Ядвига Поплавская, Василий Раинчик, Галина Цветкова, сын Василия Раинчика Сергей и Владимир Карась. 17 июля 1984 года. Фото Владимира Шубы
33.
«Купейный разговор под курочку» Павел Сухарев, февраль - апрель 1984 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
36.
Георгий Милляр, Валентин Букин и Зиновий Гердт на Всесоюзном кинофестивале "Сказка". 4 января 1984 года. Фото В. Шубы
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6 июня 1984 г. Созданная советским ученым Алексеем Пажитновым, игра-головоломка Тетрис стала настоящей сенсацией
40.
Наталья Варлей, Наташа Гусева, Марьяна Ионесян и Вячеслав Баранов на съёмках фильма "Гостья из будущего".
41.
Выпускники детского сада, март - май 1984 года, г. Ленинград, 13-я линия Васильевского острова, из архива Владимира Александровича Карлова.
42.
Олимпийские чемпионы Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов после награждения. 19 февраля 1984 года. Фото Виктора Будана и Вячеслава Ундасина
44.
Марина Неелова в кулисах сразу после спектакля «Спешите делать добро» Юрий Рост, 1984 год, г. Москва
47.
Укладывается последнее звено БАМа. Стыковка Александр Абаза, 29 сентября 1984 года, Читинская обл., ж/д станция Балбухта
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