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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
09 сентября 2023 21:39
Метки: Россия   СССР   история   фото   
580
30

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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8  комментариев
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14k
GROMOZEKA 3 часа назад
Увидел фото Николая Николаевича со змеей и чет вспомнилось
Здоровья Вам уважаемый и долгих лет

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52k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
У меня такой и сейчас лежит в загашнике. С кассетой.
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26k
Сталкер 3 часа назад
Когда читал про них – думал: класс!
Мне б такое!!!
Когда увидел вживую и немного попользовался – послал куда подальше и продолжил пользоваться "Зенитом".


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26k
Сталкер 3 часа назад
От одного вида тошнит... На вот это вот дерьмо страну променяли... И это вовсе не про конкретно Грузию...

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26k
Сталкер 3 часа назад
Та, что слева от парня: киску-то дала погладить?


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8k
Дмитрий 3 часа назад
Н! Ностальгия.
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