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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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6.
Первый грузинский Макдональдс, в построенном специально для него здании на проспекте Руставели, Тбилиси, открылся в 1999 году.
10.
Сергей Бодров и Дарья Лесникова в роли Даши-Мерилин на съёмках фильма «Брат 2». США, 31 октября 1999 года.
17.
Последствия бандитских разборок,1993. Владивосток Попытка подрыва бандитского авторитета в своей квартире на Тихой.
21.
Кассир проверяет у покупателя наличие московской прописки при продаже дефицитного товара. Москва, 1990 год
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Здоровья Вам уважаемый и долгих лет
Когда увидел вживую и немного попользовался – послал куда подальше и продолжил пользоваться "Зенитом".
С Зенитом, при печати, много чего поправить можно. Хоть ч\б хоть в цвете.
А с этой коробкой, "Что выросло то выросло".