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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших воспоминаний!
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О как, не только родной город, на и район и перекрёсток.
Жил в "Мелодии", напротив, а в квартале, что на фото, и мой садик и моя первая школа.