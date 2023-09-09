FISHKINET
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 сентября 12 вещей, которые озадачили пользователей, но Интернет пришёл на помощь 12 вещей, которые озадачили пользователей, но Интернет пришёл на... 69 человек отравились в Петербурге шпинатной вафлей из "Самоката" 69 человек отравились в Петербурге шпинатной вафлей из "Самоката" Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить... Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на полицию Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и... Тиктокер хотел доказать, что карате - это обман и решил вызвать на поединок мастера боевых искусств Тиктокер хотел доказать, что карате - это обман и решил вызвать на... Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone "Рыгучесть 99/100": парень написал максимально честный обзор о работе на мусоровозе "Рыгучесть 99/100": парень написал максимально честный обзор о... Хакеры сперли 41 миллион долларов для развития ядерной программы КНДР Хакеры сперли 41 миллион долларов для развития ядерной программы КНДР Воришки, которых хочется простить и угостить Воришки, которых хочется простить и угостить Неожиданный итог короткого брака юной индонезийки Неожиданный итог короткого брака юной индонезийки 14 артефактов, которые уже много столетий вызывают восхищение 14 артефактов, которые уже много столетий вызывают восхищение Столичным врачам запретили пользоваться на работе техникой Apple Столичным врачам запретили пользоваться на работе техникой Apple Бесстрашный мужчина выпроводил огромного медведя с территории кемпинга Бесстрашный мужчина выпроводил огромного медведя с территории кемпинга Всё тайное становится явным, тем более под прицелом камеры видеонаблюдения Всё тайное становится явным, тем более под прицелом камеры... Как Фредди Крюгер стал маньяком: детство, юность, семья, становление Как Фредди Крюгер стал маньяком: детство, юность, семья, становление "Что я сделала?": в Шереметьево задержали рейс в Анталью из-за пьяной женщины "Что я сделала?": в Шереметьево задержали рейс в Анталью из-за...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
09 сентября 2023 21:31
Метки: СССР   история   фото   
382
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Сталкер 9 часов назад
Так и есть. Хотя бы элементарные умения по железу, столярке и электрике были. Как вручную, так и на станках. И хотя бы элементарные знания по технике безопасности.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
1k
Alex Zx Минуту назад
вот Куйбышев:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Sergey Timonin 6 часов назад

О как, не только родной город, на и район и перекрёсток.
Жил в "Мелодии", напротив, а в квартале, что на фото, и мой садик и моя первая школа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1011500



Другие посты автора
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Популярные теги
#фото#люди#история#позитив#дети#сарказм#улыбнуло#ДТП#такси#Москва
#в мире#Юмор#Китай#США#забавно#СССР#Ynews#кино#деньги#работа
#животные#интересно#Прикол#конфликт#новости#факты#подборка#обман#Разное#драка
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться