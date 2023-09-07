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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
07 сентября 2023 22:00
Метки: СССР   история   фото   
179
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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