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Степень самообладания и выдержки, которую демонстрируют эти рабочие – вершина, к которой нужно стремиться
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Бабулька старая, можно понять... И, наверное простить...