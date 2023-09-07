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Вижу цель, не вижу препятствий!

Вижу цель, не вижу препятствий!

Автор:
07 сентября 2023 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   женщина   рабочие   спокойствие   труд   
1654
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Степень самообладания и выдержки, которую демонстрируют эти рабочие – вершина, к которой нужно стремиться

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Метки: Видео   Прикол   женщина   рабочие   спокойствие   труд   
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10  комментариев
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5k
Babangdida Час назад
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533
София 21 минуту назад
Она могла подумать, что это просто грязь.
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4k
Serj81 38 минут назад
Бешенная баба, скорее всего пошла на принципы какого хера я буду обходить. Возрастной климакс 100%
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9k
Oleg 38 минут назад
а что, проход как-то ограничен? ни одной таблички "обход", ни одной ленты, всё оставили на "понимание" пешеходов... а вот у старушки понимания - ноль. получите - распишитесь.
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662
Странник 39 минут назад
уверен и в молодости она была ничуть не лучше, да и не сильно старая она..
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2k
Yapon_otez 48 минут назад
Безысходность от свершившегося.
Бабулька старая, можно понять... И, наверное простить...
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81k
Доктор Джонс 58 минут назад
Таких людей, как эта дура, нужно просто бить...
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