"Не выпустила в туалет - и под одноклассницей была лужа": жуткие выходки учителей-садистов

3173
15
Учителя порой ведут себя как настоящие монстры. Многие ненавидят школу и даже воспоминания о ней вызывают на теле холодок. Мы собрали истории от пользователей, которые пережили ад именно из-за педагогов.
×
×
А вас третировали учителя?
Источник:
Еще крутые истории!
- 1 сентября: истории про линейки, мемы и мысли трудящихся
- Секс-терапевт спасла сотни браков, переспав с клиентами
- Кошка принесла женщине "подарок" — огромного тарантула
- Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход
- 35 необыкновенных фактов обо всем на свете
Новости партнёров
реклама
На чальная школа 197х. Параллельный класс. Их учительница начальных классов ставила неуды по поведению тем, кто в Родительское Воскресенье или на Пасху ходили с родителями на кладбище. В общем она один свой класс так достала, что те на выпускной альбом (после 10-го класса) со своей 1-й учительницей фотографироваться отказались.
5-8 класс
- Класс, встать!
Встаём. Тирада минут на 20.
- Садитесь, бараны!
Ага, сели, аж пять раз.
- А, так вы себя баранами не считаете! И ещё тирада минут на 15.
- Садитесь!
Садимся. Продолжение тирады и напоследок:
- Я вам такие характерстики напишу, что после 8-го класса вас даже в тюрьму не возьмут!
Урок географии окончен. А вела географию наша классная.
9-10класс
В параллельном классе учитель математики (алебры и геометрии) орала. Не на кого-то конкретно, а как начинала объяснять математику, начинала орать. На отвлечённые от математики темы говорила спокойно, а как доходило дело до матетматики переходила на ор. (Она у нас часто подменяла.)
Химик ходил с указкой длиной 2,5 м. Изначально она была длиной 3 м, но была укорочена о спину одного школяра.
Надо сказать, что мы не были паиньками, а вот класс был дружный, точнее два наших параллельных класса. И если большинство было не готово, то после ответов 2-3 из тех, кто подготовился, делали всё, чтобы урок сорвался.
Уроки вел своеобразно. Один урок - все пишем конспект, второй - самостоятельная. И так всегда. Ни к доске, ни вопросов... и оценки 5 и 2. Без ошибок - 5, одна ошибка - 2...
Отстающим прямо говорил, мол, неси подарок. Приятель мой ему 2 кассеты BASF принес как-то (они по 9 рублей были). В живом уголке развел кроликов, младшеклассники за ними ухаживали, а потом он сшил себе шапку.
До 91-го продрыгался, а потом его где-то кто-то отметелил, месяц в больнице лежал, и сразу уволился.
Непонятно? Подойдите к зеркалу и посмотрите на себя.
В середине 90х жил в "малосемейке". Соседка торговала осетинской водкой, сама пила по-чёрному, даже муж ушёл.
Когда сын шёл в первый класс, узнал - соседка учитель младших классов, а была в декрете. Я молил господа - только бы не она стала первым учителем сына.
Касаемо советских учителей 80х годов - "будешь плохо учиться, пойдёшь в ПТУ". Забыли фразу? Это был детонатор распада СССР.
Учитель должен быть УЧИТЕЛЕМ, где человек не "с улицы", где достойная оплата, где уважение общества к ним больше, чем к чиновникам и к власти.
А можно и так...
Результат. Придирки, занижение оценок. Через семестр был переведен из "математического класса " в класс "для дебилов", хотя по математике был в первой десятке школы. До сих пор ее ненавижу, хотя в классе "для дебилов" было легко учиться и оставалось много времени для подготовки к поступлению в вуз.
Но сейчас то что за чушь? Сейчас преподавателей родители могут просто в порошок стереть, именно поэтому дети оборзели. Ни один препод не будет таким заниматься.