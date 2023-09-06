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"Не выпустила в туалет - и под одноклассницей была лужа": жуткие выходки учителей-садистов

"Не выпустила в туалет - и под одноклассницей была лужа": жуткие выходки учителей-садистов

Автор:
06 сентября 2023 10:32
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории из школы   истории про учителей   ужасный учитель   учителя   школа   
3173
15

Учителя порой ведут себя как настоящие монстры. Многие ненавидят школу и даже воспоминания о ней вызывают на теле холодок. Мы собрали истории от пользователей, которые пережили ад именно из-за педагогов.

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А вас третировали учителя?

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Метки: истории   истории из школы   истории про учителей   ужасный учитель   учителя   школа   
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26  комментариев
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89
Собака У Попа 2 часа назад
Можете меня минусить, но у меня все учителя хорошими были.
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10k
Фомич 20 минут назад
Все понимаю, кроме черной пасты. Не было денег на синюю или просто назло? Зачем?!
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44k
Игорь 23 минуты назад
1-3 классы.
На чальная школа 197х. Параллельный класс. Их учительница начальных классов ставила неуды по поведению тем, кто в Родительское Воскресенье или на Пасху ходили с родителями на кладбище. В общем она один свой класс так достала, что те на выпускной альбом (после 10-го класса) со своей 1-й учительницей фотографироваться отказались.

5-8 класс
- Класс, встать!
Встаём. Тирада минут на 20.
- Садитесь, бараны!
Ага, сели, аж пять раз.
- А, так вы себя баранами не считаете! И ещё тирада минут на 15.
- Садитесь!
Садимся. Продолжение тирады и напоследок:
- Я вам такие характерстики напишу, что после 8-го класса вас даже в тюрьму не возьмут!
Урок географии окончен. А вела географию наша классная.

9-10класс
В параллельном классе учитель математики (алебры и геометрии) орала. Не на кого-то конкретно, а как начинала объяснять математику, начинала орать. На отвлечённые от математики темы говорила спокойно, а как доходило дело до матетматики переходила на ор. (Она у нас часто подменяла.)

Химик ходил с указкой длиной 2,5 м. Изначально она была длиной 3 м, но была укорочена о спину одного школяра.

Надо сказать, что мы не были паиньками, а вот класс был дружный, точнее два наших параллельных класса. И если большинство было не готово, то после ответов 2-3 из тех, кто подготовился, делали всё, чтобы урок сорвался.
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16k
Мистер Фикс Полчаса назад
Был у нас химик в конце 80-х. Любовник директрисы.
Уроки вел своеобразно. Один урок - все пишем конспект, второй - самостоятельная. И так всегда. Ни к доске, ни вопросов... и оценки 5 и 2. Без ошибок - 5, одна ошибка - 2...
Отстающим прямо говорил, мол, неси подарок. Приятель мой ему 2 кассеты BASF принес как-то (они по 9 рублей были). В живом уголке развел кроликов, младшеклассники за ними ухаживали, а потом он сшил себе шапку.
До 91-го продрыгался, а потом его где-то кто-то отметелил, месяц в больнице лежал, и сразу уволился.
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1k
naf-naf Полчаса назад
Комментарий к фото
Прям один в один, начертательная геометрия в институте. Я за деньги чертил другим, а себе как всегда все в последнюю очередь делал. и чуть ли не от руки., коряво в общем было Был очень забавный случай, когда препод держал мою работу и мою работу сделанную за деньги одногруппнику, и препод хвалил одногруппника, говоря мне, что необходимо на него равняться. Мы с одногруппником потом долго смеялись
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21k
Corvus Corax 43 минуты назад
Комментарий к фото
Знакомо... я успевал сделать три чертежа, два девчонкам сзади, третий себе... им по 5, мне 3... Не расстраивался, забавлялся...
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62k
doker 45 минут назад
Учитель - зеркало нашего общества.
Непонятно? Подойдите к зеркалу и посмотрите на себя.
В середине 90х жил в "малосемейке". Соседка торговала осетинской водкой, сама пила по-чёрному, даже муж ушёл.
Когда сын шёл в первый класс, узнал - соседка учитель младших классов, а была в декрете. Я молил господа - только бы не она стала первым учителем сына.
Касаемо советских учителей 80х годов - "будешь плохо учиться, пойдёшь в ПТУ". Забыли фразу? Это был детонатор распада СССР.
Учитель должен быть УЧИТЕЛЕМ, где человек не "с улицы", где достойная оплата, где уважение общества к ним больше, чем к чиновникам и к власти.
А можно и так...
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7k
Станислав 46 минут назад
У нас учительница физ-ры могла построить класс так, как старшина не строил в армии. Причем и хулиганы и панки рты закрывали и стояли смирно. Без физического насилия, просто словами, тоном, без крика. Талант какой-то гипнотический. Ее уважали все больше, чем любого учителя в школе.
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16k
куджо 51 минуту назад
У нас историчка была, гнобила меня, что я излагаю как дебил, как первокласник, прям треш и гар, то же думал что я может и правда дибил... Потом конечно выяснилось что жертв у нее много, ученики писали коллективную жалобу и ее уволили, что веьсма показательно было. История люблю, до училки и после нее заслуженные пятерки, мои "дебильные" работы написанные языком первоклассника, матушка хранит. Врала все, умница я)))))
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4k
Наталья 53 минуты назад
Географичка у нас была та ещё гадина. Очень любила громко критиковать учеников перед всем классом. Одного вызвала к доске отвечать, а после того, как он плохо ответил, начала издевательски критиковать, за то, что он пришёл в узких джинсах и "свои прелести выставляет на общее обозрение". Накрашенной девочке при всём классе сказала, что она "как будто на Бродвей вышла". Мы даже не знали тогда что такое Бродвей). У меня периодически были высыпания на коже - нейродермит. И вот как-то прямо над глазами, до самых бровей краснота появилась, я даже не красилась тогда и не додумалась маминым тональным кремом замазать, переживала и комплексовала страшно (7 или 8 класс). Так эта гадюка громко перед всеми учениками мне заявила - "если бы ты брови не выщипывала, не было бы никакой сыпи". Тварь, в общем, прости господи.
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Страшилки из прошлого тысячелетия? Учителя сейчас совершенно беспомощны и бесправны. Если ученик обматерит заслуженного работника образования предпенсионного возраста, то ей еще и извиняться приходится перед ребеночком.
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7k
Pravednik84 Час назад
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У меня так же была физичка, её "воспитанники" в половине случаевхрен что сдали, а я твёрдую четвёрку (и то, из за пофигизма)
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7k
Pravednik84 Час назад
Комментарий к фото
Я продал курсовик примерно половине курса (решил его в общем виде), тройку получил лишь я, остальные 4-5)))
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7k
Invertor Час назад
Комментарий к фото
А по русскому двойка тоже из-за Турции?
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28k
Lehoia 2 часа назад
Учителе-тоже люди, есть хорошие, а есть ублюдки. У меня был конфликт с математичкой, на почве ее личной неприязни. Я ходил в школу в белой футболке, ее это бесило. Как-то на весь класс выдала мне "Ты опять пришел в нижнем белье в класс?2 Я ответил-Да, я всегда его ношу, чего и вам советую. Класс взорвался от хохота))
Результат. Придирки, занижение оценок. Через семестр был переведен из "математического класса " в класс "для дебилов", хотя по математике был в первой десятке школы. До сих пор ее ненавижу, хотя в классе "для дебилов" было легко учиться и оставалось много времени для подготовки к поступлению в вуз.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
neskaju20 2 часа назад
Читал вчера этот тред в твиттере. Какая-то [мат], особенно в разрезе про современные школы. Я ходил в школу в 80х-начале 90х, тогда у девочек было все достаточно строго, согласен, возможно даже рукоприкладство. Тем не менее уже под 11 класс отпустило, всем стало пофиг
Но сейчас то что за чушь? Сейчас преподавателей родители могут просто в порошок стереть, именно поэтому дети оборзели. Ни один препод не будет таким заниматься.
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