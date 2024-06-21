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Сообщество Без кота и жизнь не та 2464 поста • 522 подписчика подписаться
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Пушистое смущение

Пушистое смущение

Автор:
21 июня 2024 15:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   кошка   милота   скромность   смущение   стеснительность   трогательно   фото   эмоция   
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Особой скромностью пушистые создания не страдают. Когда надо и децибел в ор добавить могут, и ветошью прикинуться, и кусь неожиданный организовать.

Но всё же ничто человеческое не чуждо и котикам. И порой они включают режим стесняшек-смущашек. Но не надо обольщаться и особенно верить в его искренность. Обычно так пушистые манипуляторы просто мягко добиваются своих целей, умиляя доверчивых кожаных.

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Метки: Животное   Питомец   кошка   милота   скромность   смущение   стеснительность   трогательно   фото   эмоция   
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Autumn2015 8 минут назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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