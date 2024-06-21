Пушистое смущение

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Особой скромностью пушистые создания не страдают. Когда надо и децибел в ор добавить могут, и ветошью прикинуться, и кусь неожиданный организовать.
Но всё же ничто человеческое не чуждо и котикам. И порой они включают режим стесняшек-смущашек. Но не надо обольщаться и особенно верить в его искренность. Обычно так пушистые манипуляторы просто мягко добиваются своих целей, умиляя доверчивых кожаных.
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