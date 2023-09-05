Маврикийский Дронт или Додо

На тропическом острове Маврикий и соседних островках жили когда-то крупные нелетающие птицы из подсемейства дронтовые. Они не имели естественных врагов, не знали страха и очень спокойно отнеслись к морякам, которые высадились на остров. Доверчивую птицу португальцы назвали Додо, что к переводе означает «дурачок». Буквально за полвека все дронты были просто выбиты — они даже не убегали от своих убийц. Последний представитель погиб в 1681 году. На 200 лет больше существовал дронт-отшельник, который жил на острове Родригес — он был более осторожный и неуловимый. Но освоение джунглей человеком привело к тому, что птицы стали исчезать и к началу 19 века были полностью истреблены.

Тилацин или Тасманийский сумчатый волк

По историческим меркам тилацин исчез совсем недавно — в начале 20 века. Этот единственный преставитель сумчатых хищников, довольно крупный — длина тела с хвостом достигала 2 м, жил в Астралии, на территории Новой Гвинеи и острове Тасмания. В первых двух ареалах животное вымерло несколько тысяч лет назад из-за изменения климата, что привело к исчезновению влажных тропических лесов. А на острове Тасмания одиночные тилацины, которые избегали контакта с человеком, дожили до 20 века — последний волк, которого держали в неволе, умер в 1936 году. Его фото стало символом природы, которую уничтожил человек.

*Так как в музеях по всему миру есть чучела этого зверя, ученые надеются клонировать его с использованием ДНК.

Абингдонская слоновая черепаха

Огромные черепахи населяли остров Пинта (второе название Абингдон) — один из Галапагосских островов. Массовое истребление случилось в середине 19 века, люди объявили вид вымершим. Но в 1971 году на острове случайно был обнаружен Одинокий Джордж — довольно старый самец слоновой черепахи. Для него сделали специальный заповедник, приставили смотрителей и ветеринаров. Были неоднократные попытки спарить Джорджа с черепахами других видов, но он к ним интереса не прявлял.

Умерла последняя слоновая черепаха в 2012 году от инфаркта. Ее ДНК также сохранено и возможно в будущем удасться воскресить этот древний вид фауны.

Гигантская фосса

Это довольно крупное (вес до 20 кг), хищное млекопитающее, обитало в пещерах острова Мадагаскар еще сто лет назад. Впервые его описал французский зоолог Грандидье в 1902 году, присвоив название Cryptoprocta spelea. Чуть позже выяснилось, что существовали два разных вида пещерных фосс, которые вели схожий образ жизни, но между собой не взаимодействовали. Оба вида полностью исчезли приблизительно в 30-х годах прошлого века.