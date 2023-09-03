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33 года не стригла затылок: американка попала в книгу рекордов Гиннеса за самый длинный маллет

33 года не стригла затылок: американка попала в книгу рекордов Гиннеса за самый длинный маллет

Автор:
03 сентября 2023 10:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Книга рекордов Гинесса   США   волосы   маллет   рекорд   стрижка   
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Когда-то давным-давно, еще в прошлом веке была очень популярна прическа маллет,это когда выстригались бока и челка, а с затылка длину не трогали. Пик популярности пришелся на середину 80-х, вот в том времени и застряла жительница Теннеси.

58-летняя Тами Манис 33 года не ходила к парикмахеру, а поддерживала стрижку самостоятельно, теперь длина её волос составляет почти 173 сантиметра.


Последний раз салон Тами посетила в феврале 1990 года и с тех пор решила больше волосы на затылке не трогать. Вдохновил ее на этот поступок клип на песню 1985 года Voices Carry рок-группы ‘Til Tuesday.


Но если у певицы был крысиный хвостик, то Тами решила на этом не ограничиться. Результаты, конечно, впечатляют.

В прошлом году она приняла участие в чемпионате США по маллетам. Да, там эта прическа до сих пор в тренде и имеет свою армию поклонников. Думаете, я шучу? Если бы! В этих соревнованиях принимают участие более 1000 человек. Такие же соревнования устраивают и в Австралии.


Судьи на полном серьезе оценивают «длину, стиль, уникальность и зрелищность» каждой стрижки. Ну да, зрелищности тут хоть отбавляй.


Финалисткой прошлогоднего американского чемпионата стала героиня нашего поста. Судьи по достоинству оценили маллету Манис и выдали ей приз в размере 300 долларов, ну а представители Книги рекордов Гиннесса внесли данные в особую категорию рекордов для самой длинной прически.


И еще из любопытного, в Иране этот стиль прически запрещен из-за то, что он слишком декадентский.

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Метки: Книга рекордов Гинесса   США   волосы   маллет   рекорд   стрижка   
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5  комментариев
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kca-opa 2 часа назад
Чрезвычайно, чрезвычайно важно, а я вот, например, в области паха уже 50 лет ничего не стриг, косичек нет, правда, но я ведь тоже достоин записи в книге Гиннеса, или как? Да, и на жопе волосы не выдёргивал, фото надо?
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Опаньки 2 часа назад
Какая там посадка на луну и сканирование поверхности марса...
тут волосы отрастила, вот это я понимаю повод аж в РФ новость приволочь
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