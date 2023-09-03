33 года не стригла затылок: американка попала в книгу рекордов Гиннеса за самый длинный маллет

Когда-то давным-давно, еще в прошлом веке была очень популярна прическа маллет,это когда выстригались бока и челка, а с затылка длину не трогали. Пик популярности пришелся на середину 80-х, вот в том времени и застряла жительница Теннеси.
58-летняя Тами Манис 33 года не ходила к парикмахеру, а поддерживала стрижку самостоятельно, теперь длина её волос составляет почти 173 сантиметра.
Последний раз салон Тами посетила в феврале 1990 года и с тех пор решила больше волосы на затылке не трогать. Вдохновил ее на этот поступок клип на песню 1985 года Voices Carry рок-группы ‘Til Tuesday.
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Но если у певицы был крысиный хвостик, то Тами решила на этом не ограничиться. Результаты, конечно, впечатляют.
В прошлом году она приняла участие в чемпионате США по маллетам. Да, там эта прическа до сих пор в тренде и имеет свою армию поклонников. Думаете, я шучу? Если бы! В этих соревнованиях принимают участие более 1000 человек. Такие же соревнования устраивают и в Австралии.
Вот вам для примера
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Судьи на полном серьезе оценивают «длину, стиль, уникальность и зрелищность» каждой стрижки. Ну да, зрелищности тут хоть отбавляй.
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Финалисткой прошлогоднего американского чемпионата стала героиня нашего поста. Судьи по достоинству оценили маллету Манис и выдали ей приз в размере 300 долларов, ну а представители Книги рекордов Гиннесса внесли данные в особую категорию рекордов для самой длинной прически.
И еще из любопытного, в Иране этот стиль прически запрещен из-за то, что он слишком декадентский.
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тут волосы отрастила, вот это я понимаю повод аж в РФ новость приволочь