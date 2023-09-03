33 года не стригла затылок: американка попала в книгу рекордов Гиннеса за самый длинный маллет

Финалисткой прошлогоднего американского чемпионата стала героиня нашего поста. Судьи по достоинству оценили маллету Манис и выдали ей приз в размере 300 долларов, ну а представители Книги рекордов Гиннесса внесли данные в особую категорию рекордов для самой длинной прически.

И еще из любопытного, в Иране этот стиль прически запрещен из-за то, что он слишком декадентский.

