14 удивительных преображений женщин с сединой, которые снова чувствуют себя красивыми

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Седина может появиться в любом возрасте. Её причины кроются как в генетике, так и в образе жизни. Седеют не только с возрастом, но и из-за стресса. И что же делать, когда хочется придать волосам здоровый и красивый вид?
Ответ нашёл парикмахер Джек Мартин. Он профессиональный колорист.
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Мужчина начал работать с седыми волосами, возвращая женщинам уверенность в себе.
Обычно седину очень трудно закрасить, приходится регулярно подкрашивать отросшие корни.
С помощью окрашивания "под седину" внешний вид женщин на 100% преображается.
У него есть свой салон красоты, по его методу работают десятки других парикмахеров.
А вы уже нашли у себя седину? Будете скрывать?
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