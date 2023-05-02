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14 удивительных преображений женщин с сединой, которые снова чувствуют себя красивыми

14 удивительных преображений женщин с сединой, которые снова чувствуют себя красивыми

Автор:
02 мая 2023 11:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: волосы   колорист   парикмахер   прически   седина   стрижка   
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Седина может появиться в любом возрасте. Её причины кроются как в генетике, так и в образе жизни. Седеют не только с возрастом, но и из-за стресса. И что же делать, когда хочется придать волосам здоровый и красивый вид?

Ответ нашёл парикмахер Джек Мартин. Он профессиональный колорист.

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Мужчина начал работать с седыми волосами, возвращая женщинам уверенность в себе.

Обычно седину очень трудно закрасить, приходится регулярно подкрашивать отросшие корни.

С помощью окрашивания "под седину" внешний вид женщин на 100% преображается.

У него есть свой салон красоты, по его методу работают десятки других парикмахеров.

А вы уже нашли у себя седину? Будете скрывать?

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Метки: волосы   колорист   парикмахер   прически   седина   стрижка   
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7  комментариев
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239
Maikl 45 минут назад
Шикарные результаты у всех участниц, глаз не оторвать )) молодец парикмахер, БРАВО )
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2k
Lena Минуту назад
Чтобы с седыми волосами выглядеть гармонично, нужно их укладывать постоянно и наносить макияж. Если вышеперечисленного не делать, то можно визуально превратиться в бабушку.
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86
Л Д 9 минут назад
Ну в принципе и то и другое далеко от натурального. Красить то по любому придётся...поэтому не вижу принципиальной разницы.
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10k
GRuslan 20 минут назад
Для кого-то оказалось что седины можно не стыдиться, а для меня оказалось что седины стыдятся)).
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31k
АнтонПолднев 21 минуту назад
А зачем закрашивать? Что это даёт? Меняет дату рождения? А. Понял. Из серии пушап, утягивающего белья и т.д. Только вот правда, она ж никуда не девается. Если только выколоть партнёру глаза и руки отрубить. И то не факт что сработает.
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1k
Мария Коненкова Час назад
Угу, вместо закрашивания корней от седины, с которым прекрасно справляешься самостоятельно и бесплатно, за вычетом стоимости краски, придётся ежемесячно делать "колорирование под седину" за конские бабки. Да ещё выглядеть седой и старой при этом. Офигительная альтернатива.
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−18
кошка бобик Час назад
обалденные новости...
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