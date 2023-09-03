Японец русского рока

«И вот звонок, и в дверь вваливается Японец, навьюченный гитарами, проводами и чем-то ещё. Я довольно долго держал гитару, пока понял, что не дышу. Дело в том, что и сейчас хороший инструмент производит на меня впечатление, а в те времена эти гитары выглядели, как корабли с Марса» (А. Макаревич).

Попутно, в том же 1969 году, Кавагое, Борзов и Мазаев, организовали в школе №20 (где, кстати, позже, в 1983-84 гг. снимался х/ф о «девочке с Земли» Алисе Селезнёвой — «Гостья из будущего»), группу Дюрапонские Паровики, но она просуществовала недолго, и вскоре воссоединилась с Time Machines.

«Пошли разногласия. Наверно потому что Серёже не на чем было играть. Он ждал посылки от японских родственников – бас-гитару и усилитель. Японец с Борзовым настаивали на песнях Битлов, я же предлагал исполнять произведения менее известных авторов. Случился раскол. Мазай, Японец и Борзов создали другую команду в стенах 20-й школы, где, собственно, Японец и учился. Вскоре меня пригласили на репетицию в 20-ю школу. Команда Японца приобрела название Дюрапонские паровики. Группа репетировала в актовом зале. Школа дрожала от звуков. На лицах ребят светилось наслаждение. Только Японец, игравший на органе, выглядел недовольным — он был убеждён, что орган не битловский, и проклинал в душе японского родственника, спутавшего орган с бас-гитарой. По барабанам лупил идеолог группы хулиган Комарик. Я понял, что, несмотря на общий пафос, дела группы плохи. Через несколько дней Японец, Мазай и Борзов вернулись в Машины» (А. Макаревич, из книги Михаила Марголиса «Затяжной поворот: история группы «Машина времени», 2009).