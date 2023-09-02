Друзья, добро пожаловать в завтрашний день перелетов в эконом-классе

1188
1
1
Основное преимущество состоит в том, что можно наконец нормально вытянуть ноги, а пассажир сверху имеет возможность спокойно откинуть спинку своего кресла, не боясь, упереться вам в лоб.
Ну, а если он в течение полета пукнет разок-другой-третий, так это не беда. На то он и эконом-класс, чтоб мы не забывали, кто мы такие есть в этой жизни и где наше место.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Мам, я в порядке»: 18 кадров от путешественника, который никогда не забывает передать привет своей маме
- 20 примеров того, что в Южной Корее особая атмосфера, непонятная жителям остального мира
- Обычный поезд превратили в настоящий дворец
- Семья путешествует на старом грузовике, показывая 5-летнему сыну красоту этого мира
- Мистере Поки - самый путешествующий ёжик в мире
Метки: новый стиль путешествия эконом-класс
Новости партнёров
Во вторых я как то летал 8 часов (в каждую сторону), что при моём росте всего в 178см оказалось пыткой - ноги не помещались НИКАК.
P.S. При моем росте в 176см никаких особых проблем никогда не возникало - выбирайте нормальные авиакомпании.
*только вот ..злая Россия этого не дает сделать и сопротивляется западным "ценастям" и шлет накуй их .."порядки основанные на ПРАВИЛАХ*
*на каких нахрен ПРАВИЛАХ...кто их подписывал..покажите ЗАПАДлоиды этот документ...ублюдочные содомиты/сатанисты))
Там это "будущее" лучше организовано.
вершиной данной логики будут капсулы, которые мы видели в "5-м элементе": спящий пассажир занимает мало места, не буянит, не требует еды, а в случае аварии его смерть будет быстрой и безболезненной.