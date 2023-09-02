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Друзья, добро пожаловать в завтрашний день перелетов в эконом-классе

Друзья, добро пожаловать в завтрашний день перелетов в эконом-классе

Автор:
02 сентября 2023 22:06
Метки: новый стиль   путешествия   эконом-класс   
1188
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1

Основное преимущество состоит в том, что можно наконец нормально вытянуть ноги, а пассажир сверху имеет возможность спокойно откинуть спинку своего кресла, не боясь, упереться вам в лоб.

Ну, а если он в течение полета пукнет разок-другой-третий, так это не беда. На то он и эконом-класс, чтоб мы не забывали, кто мы такие есть в этой жизни и где наше место.

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Метки: новый стиль   путешествия   эконом-класс   
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33  комментария
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20k
Александр 11 часов назад
Не за горами и стоячие места
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1k
rgubaev 4 часа назад
Идиотская идея. Во первых этот двухэтажный модуль занимает место по горизонтали не меньше обычных двух рядов. А во-вторых, напоминаю: сверху над сиденьями располагаются багажные полки и кислородные генераторы на случай разгерметизации - их теперь куда девать?
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6k
MPEG-8 5 часов назад
Дизигнерам дай волю они и не такое придумают.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
по-моему этот чувак даже с гордостью рассказывает..как здорово они придумали..)
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31
Ден 6 часов назад
С подлокотниками так ничего и не придумали)
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
при воздушных ямах там точно все калеками останутся..ногам елец придет.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
этот эконом-КЛАСС должен называться в билете.."под плинтусом"..или "шконкой"))
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
ЗАПАДлоидный *золотой миллиард* примерно такое хочет сделать с остальным человечеством: с Африкой..Азией..юж.Америкой.
*только вот ..злая Россия этого не дает сделать и сопротивляется западным "ценастям" и шлет накуй их .."порядки основанные на ПРАВИЛАХ*

*на каких нахрен ПРАВИЛАХ...кто их подписывал..покажите ЗАПАДлоиды этот документ...ублюдочные содомиты/сатанисты))
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7k
Горец Ю 6 часов назад
Проведите парня в ИЛ - 76МД)))
Там это "будущее" лучше организовано.
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58
Павел 10 часов назад
Там вентиляция ок? Если верхний пакс жрал буритос))
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19k
Bill 10 часов назад
не вижу повода для паники
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10k
Бритва 11 часов назад
эффективный менеджмент как он есть.
вершиной данной логики будут капсулы, которые мы видели в "5-м элементе": спящий пассажир занимает мало места, не буянит, не требует еды, а в случае аварии его смерть будет быстрой и безболезненной.
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15k
Александр 11 часов назад
А если сидящий снизу захочет "откинуть спинку", а тот, что сверху -"вытянуть ноги"?
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14k
Алексей 11 часов назад
А на том месте, где сидит он сам- он может откинуть спинку?
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390k
Алексей 11 часов назад
верхний бзднул,а нижний нюхай
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