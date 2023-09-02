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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного вам просмотра!
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Непростой дед, походу )
Ветеран Абрам Мордухович и действующий полковник Дмитрий Бояркин обедают в купе состава, несущегося по Транссибу
В 1977 году Национальное географическое общество (США) выпустило книгу журналиста Барта Макдауэлла и фотографа Дина Конгера: 370-страничный труд по «персонализированной географии», портрет огромной страны и ее жителей. Двое американцев объехали все пятнадцать республик, посетили десятки городов и итогом двухлетней одиссеи стал подробный рассказ о Советском Союзе. Книга знакомила западного читателя с историей, культурой и бытом народов СССР, почти не затрагивая острых политических вопросов. Критики, претенциозности, выпячивания изъянов там нет - «Путешествие…» напоминает смесь советских учебников географии и истории, поданную от лица живого человека и утратившую идеологическую накачку.
В книге 345 фотографий, здесь приводятся несколько десятков. Все они сделаны в период с 1966 по 1975 годы