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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
02 сентября 2023 22:04
Метки: СССР   история   фото   
377
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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Majul 8 часов назад
Дед то в СВ едет.
Непростой дед, походу )
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