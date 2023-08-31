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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
31 августа 2023 21:56
Метки: СССР   история   фото   
214
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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9  комментариев
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
Если бы я так держал свою чемпионскую модель, мне бы тренер руки оторвал))
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21k
иванов дмитрий 3 часа назад
в бутылку из под шампанского влезали 15 коп монеты.
Кстати , наверное таким вопросом можно проверять юных комментаторов , которые уверенно рассказывают как народ жил в СССР.
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15k
Андрей Донченко 4 часа назад
Комментарий к фото
Рига. Улица Кришьяна Барона. 6-ой трамвай. Не исключено, что именно в нем я еду домой на Юглу.
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