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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного вам просмотра!
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Кстати , наверное таким вопросом можно проверять юных комментаторов , которые уверенно рассказывают как народ жил в СССР.
У нас, кстати, обозначавшаяся сумма не уместилась. )