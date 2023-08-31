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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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3.
Минск, Белорусская ССР, проспект Партизанской славы, 1980-1981 годы. "Полчище" троллейбусов, включая модель ЗиУ-5.
8.
Череповец, Вологодская область, на стыке ул. Сталеваров, ул. Металлургов и проспекта Победы, 1989 год.
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