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"Хочу придушить подушкой": женщины пожаловались на храпящих мужей

"Хочу придушить подушкой": женщины пожаловались на храпящих мужей

Автор:
31 августа 2023 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: женские советы   муж достал храпеть   муж храпит   не могу уснуть   форум женский   храп   
3028
14

Оказывается, храп может стать реальной проблемой в семье. Из-за этого люди перестают спать в одной комнате и даже разводятся! Давайте посмотрим, как живут бедные женщины и жалуются на своих паровозов.

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А как вы относитесь к храпу?

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Метки: женские советы   муж достал храпеть   муж храпит   не могу уснуть   форум женский   храп   
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10  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Вот не понимаю те пары, кто годами мучается от храпа партнера и терпят это. Если позволяет возможность, в подобной ситуации надо спать раздельно. Говорю с высоты своего опыта сильно храпящего человека.
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3k
· · Полчаса назад
Мне сейчас за сорокет с жирным хвостиком, но с 38, когда женился на второй и молодой жене, перестал храпеть по ночам .
Рецепт возник случайно и он очень прост: второй и последний раз в день (обед-ужин ) ем, уже который год, не позже 17-00 ч. .
Но это у меня - на работе есть специальное помещение для хранения и приёма пищи .
Во-первых, реально похудел, ограничив кол-во еды в сутки .
Во-вторых, перестали вообще сниться сны, которые были, чаще всего, какой-то безумной белибердой .
В-третьих, новая жена, за прожитые годы, ни разу не пожаловалась, что я храпел, как постоянно канючила первая .
В-четвёртых, очень много энергии и сил вечером и ночью, когда приезжаю домой .
В-пятых, появилось желание заниматься физкультурой, возобновил занятия дома со штангой и гантелями, купил велосипеды и по субботам катаемся с женой по специальным велодорожкам вдоль трасс на выезд из города .
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55
crocodile172 · · 3 минуты назад
Хе хе, я вот тоже уже 4 года как не ем после 14:00. То есть завтракаю в 7 и обедаю в 14. Вес ни капельки не изменился (как был 100кг, так и осталось). Сон тоже не поменялся. Храплю как и храпел, кошмары как были иной раз, так и остались. Только одно не поменялось - жена старая. Наверное в этом главный вашь секрет...
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12k
Евгений 57 минут назад
Мужчины не храпят. Они отгоняют хищников.
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52k
Мойша Час назад
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1k
basil pupkin Час назад
Британские учёные выявили, что храп возник у наших предков, как инструмент крепкого брака. Храпящий мужчина, как бы сигнализирует своей половинке, что вот я рядом, и не убежал к другой бабе. Цените.
Спасибо, не благодарите :)))
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89k
7guest 2 часа назад
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Муж работал на скорой, иногда была возможность поспать на дежурстве. Но он так храпел, что в том же помещении никто больше спать не мог. А я как-то синхронизировала дыхание с его храпом, и он мне совсем не мешал - как мурлыканье кошки.
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15k
Kucher 2 часа назад
А прЫнцессы вообще не храпят. Ага!..
Ссылка www.youtube.com
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55k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
может смягчающим?)
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