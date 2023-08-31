"Хочу придушить подушкой": женщины пожаловались на храпящих мужей

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Оказывается, храп может стать реальной проблемой в семье. Из-за этого люди перестают спать в одной комнате и даже разводятся! Давайте посмотрим, как живут бедные женщины и жалуются на своих паровозов.
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А как вы относитесь к храпу?
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Рецепт возник случайно и он очень прост: второй и последний раз в день (обед-ужин ) ем, уже который год, не позже 17-00 ч. .
Но это у меня - на работе есть специальное помещение для хранения и приёма пищи .
Во-первых, реально похудел, ограничив кол-во еды в сутки .
Во-вторых, перестали вообще сниться сны, которые были, чаще всего, какой-то безумной белибердой .
В-третьих, новая жена, за прожитые годы, ни разу не пожаловалась, что я храпел, как постоянно канючила первая .
В-четвёртых, очень много энергии и сил вечером и ночью, когда приезжаю домой .
В-пятых, появилось желание заниматься физкультурой, возобновил занятия дома со штангой и гантелями, купил велосипеды и по субботам катаемся с женой по специальным велодорожкам вдоль трасс на выезд из города .
Спасибо, не благодарите :)))