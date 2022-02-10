Представители этой породы относятся к брахицефалам – собакам с приплюснутой укороченной мордочкой. Нёбо у животных удлинено, что сопровождается стенозом – сужением просвета ноздрей. Такие особенности физиологии заведомо осложняют дыхание животного, приводя к храпу, быстрой утомляемости, затруднению дыхания в жаркую погоду.

Поэтому при хрипении после прогулки, физической активности, кормежки такая реакция нормальна. И скоро дыхание нормализуется. Но дыхание у пса может быть и нездоровым, что проявляется многократным частым вдыханием воздуха, похрюкиванием. Если слышатся постоянные хрипы, то это тоже подтверждение нездорового дыхания.

Если такое состояние наблюдается во время прогулки или тренировки, то нужно снизить нагрузку, поскольку животное не справляется. При такой реакции также следует проверить ротовую полость пса. В обычном состоянии слизистые розового цвета, а в случае патологии приобретают фиолетовый или серый оттенок. Частый пульс, жажда и обильное слюнотечение могут сигнализировать о тепловом ударе.