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Причины храпа у собак породы французский бульдог

Причины храпа у собак породы французский бульдог (3 фото)

Автор:
10 февраля 2022 11:43
Сообщество : Животные
Метки: Животное   бульдог   звук   пес   порода   почемучка   причина   храп   
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Когда периодически не очень сильно храпит французский бульдог, хозяева обычно не переживают по этому поводу, поскольку такие звуки – это специфика породы. Но если пес издает похрюкивание, начинает задыхаться, отказывается от еды, то необходимо незамедлительно выяснить причины реакции животного.

Представители этой породы относятся к брахицефалам – собакам с приплюснутой укороченной мордочкой. Нёбо у животных удлинено, что сопровождается стенозом – сужением просвета ноздрей. Такие особенности физиологии заведомо осложняют дыхание животного, приводя к храпу, быстрой утомляемости, затруднению дыхания в жаркую погоду.

Поэтому при хрипении после прогулки, физической активности, кормежки такая реакция нормальна. И скоро дыхание нормализуется. Но дыхание у пса может быть и нездоровым, что проявляется многократным частым вдыханием воздуха, похрюкиванием. Если слышатся постоянные хрипы, то это тоже подтверждение нездорового дыхания.

Если такое состояние наблюдается во время прогулки или тренировки, то нужно снизить нагрузку, поскольку животное не справляется. При такой реакции также следует проверить ротовую полость пса. В обычном состоянии слизистые розового цвета, а в случае патологии приобретают фиолетовый или серый оттенок. Частый пульс, жажда и обильное слюнотечение могут сигнализировать о тепловом ударе.


Если храп – это результат воздействия внешних факторов, то их необходимо устранить. Нервная система бульдогов очень восприимчива к воздействию внешних факторов, поэтому громкий неожиданный звук или длительное отсутствие хозяина могут заставить собаку нервничать. Что скажется и на дыхании. Соответственно, питомца следует успокоить.

Если пес перегрелся, следует отойти с ним в затененное место и дать охладиться. При наличии такой возможности собаку обтирают салфеткой или губкой, смоченной прохладной водой.


Исправить физиологическую особенность, чтобы избавиться от храпа, можно. Но это делается только хирургическим путем, что опасно для здоровья животного и дорого. Поэтому за состоянием бульдога важно следить:

1.     Контролировать массу тела.

2.     Не оставлять его надолго в одиночестве, чтобы избежать ненужных волнений.

3.     Тренироваться без фанатизма, периодически останавливаться во время прогулок, чтобы животное нормализовало дыхание.

4.     Избегать прогулок в слишком жаркую и душную погоду.

5.     Приобретать специальные шлейки и ошейники, разработанные с учетом анатомических особенностей этой породы.


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Метки: Животное   бульдог   звук   пес   порода   почемучка   причина   храп   
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Corvus Corax Час назад
"Нёбо у животных удлинено"
В укороченной морде??? Бред...
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