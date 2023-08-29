200
25
Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного вам просмотра!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- "Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал
- "250 000 рублей в колл-центре?!": сколько зарабатывают продажники
- Пользователи рассказали, как в школе терпели унижения от учителей
- Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят
- 9 любопытных фактов о Джеффри Раше
Новости партнёров
реклама
Фотограф Джон Шульц, 1958 год.