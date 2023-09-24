Бой «на ощупь». Первые субмарины против кораблей

Впрочем, у подводных лодок с обнаружением противника, да и в принципе кого-либо, было не ахти. В то время перископ был единственным средством получения информации об окружающей обстановке при нахождении под водой.

Возрождение тарана

На первых порах при попытках уничтожить лодку корабли вели артиллерийский огонь обычными снарядами по обнаруженному перископу. Толку от этого было немного. Поэтому одним из самых действенных средств поражения подводных лодок на небольшой глубине стал таран. Корабль своим форштевнем на полном ходу врезался в подлодку. Субмарины того времени особой прочностью не отличались, и поэтому мало кто из них мог пережить подобное столкновение. Одним из примеров успешного тарана — потопление британским линкором «Дредноутом» немецкой подлодки U-29 18 марта 1915 года. Эффективность таранов оказалась настолько высока, что судостроители стали оснащать некоторые сторожевые корабли специальным выступом, расположенным в нижней части форштевня.

Но у тарана имелись и минусы. Корабль, его выполнявший, также получал повреждения, порой существенные. Подобный манёвр требовал от экипажа достаточно высокого мастерства в управлении. К тому же подлодка могла довольно легко уклониться, просто погрузившись поглубже. По итогу таран не был абсолютным оружием. Требовалось нечто большее.

Снаряды учатся нырять

Для повышения эффективности артиллерийской стрельбы по подлодкам были разработаны специальные ныряющие снаряды. Чтобы они не рикошетили от поверхности воды, их головной части придавали особую плоскую форму. Взрыватель срабатывал с некоторой задержкой после падения снаряда в воду, давая время на погружение. После этого происходил взрыв, и ударная волна повреждала оказавшуюся поблизости подводную лодку.