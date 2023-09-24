Бой «на ощупь». Первые субмарины против кораблей

Новые угрозы
Появление подводных лодок серьёзно скорректировало развитие морских вооружений. Существующие виды оружия в борьбе с новым типом плавсредств были почти бесполезны, да и способов обнаружения субмарин в подводном положении ещё не существовало. Визуально засечь подлодку можно было лишь по поднятому перископу и только на небольшой глубине.
Впрочем, у подводных лодок с обнаружением противника, да и в принципе кого-либо, было не ахти. В то время перископ был единственным средством получения информации об окружающей обстановке при нахождении под водой.
Возрождение тарана
На первых порах при попытках уничтожить лодку корабли вели артиллерийский огонь обычными снарядами по обнаруженному перископу. Толку от этого было немного. Поэтому одним из самых действенных средств поражения подводных лодок на небольшой глубине стал таран. Корабль своим форштевнем на полном ходу врезался в подлодку. Субмарины того времени особой прочностью не отличались, и поэтому мало кто из них мог пережить подобное столкновение. Одним из примеров успешного тарана — потопление британским линкором «Дредноутом» немецкой подлодки U-29 18 марта 1915 года. Эффективность таранов оказалась настолько высока, что судостроители стали оснащать некоторые сторожевые корабли специальным выступом, расположенным в нижней части форштевня.
Но у тарана имелись и минусы. Корабль, его выполнявший, также получал повреждения, порой существенные. Подобный манёвр требовал от экипажа достаточно высокого мастерства в управлении. К тому же подлодка могла довольно легко уклониться, просто погрузившись поглубже. По итогу таран не был абсолютным оружием. Требовалось нечто большее.
Снаряды учатся нырять
Для повышения эффективности артиллерийской стрельбы по подлодкам были разработаны специальные ныряющие снаряды. Чтобы они не рикошетили от поверхности воды, их головной части придавали особую плоскую форму. Взрыватель срабатывал с некоторой задержкой после падения снаряда в воду, давая время на погружение. После этого происходил взрыв, и ударная волна повреждала оказавшуюся поблизости подводную лодку.
Но по экономическим соображениям такие снаряды применялись только в артиллерии среднего калибра, и их вес не превышал 50 кг. Так что мощь разрывного заряда оставляла желать лучшего. Серьёзные повреждения подлодка получала только при очень близких разрывах, но при отсутствии средств обнаружения достичь подобного было практически нереально. А эффективность малокалиберных ныряющих снарядов была ещё ниже. Таким образом, корабли малого водоизмещения с орудиями калибром менее 100 мм вообще лишались сколько-нибудь действенного противолодочного оружия. А ведь именно они по идее должны были бороться с подлодками.
Низкая эффективность ныряющих снарядов вынуждала компенсировать её темпом огня и, соответственно, растущим количеством выстрелов. Но расходовать дорогостоящие артиллерийские боеприпасы и тратить ресурс орудийных стволов на стрельбу по подлодкам было нерационально.
Рождение глубинных бомб
Низкая результативность ныряющих снарядов потребовала искать другие способы поражения субмарин. Вскоре главное место в противолодочной борьбе заняли глубинные бомбы. Их прообразом были обычные подрывные патроны с бикфордовым шнуром. Они применялись на миноносцах в начале Первой мировой войны и сбрасывались в воду вручную. Но их мощь также была недостаточна.
В 1914 году в Великобритании был создан первый специальный образец глубинной бомбы. Чуть позже подобные боеприпасы появились и в других флотах. Обычно глубинные бомбы представляли собой тонкостенные металлические сосуды различной формы, наполненные взрывчаткой. Их вручную сбрасывали или сталкивали с палубы за борт. Вместо бикфордова шнура применялись гидростатические взрыватели, срабатывающие при достижении определенной глубины, что повышало эффективность.
В отличие от ныряющих снарядов глубинные бомбы не подвергались перегрузкам, возникающим при выстрелах. Поэтому их корпус получался тонким. В результате содержание взрывчатки в них существенно возросло. В стремлении повысить эффективность бомб конструкторы начали стремительно наращивать их вес, тем более что ограничения на него исчезли. Некоторые модели времён Первой мировой войны весили более 100 кг. Ко Второй мировой войне их средняя масса превысила 300 кг. Это резко повысило могущество глубинных бомб по сравнению с ныряющими снарядами.
Появление бомбосбрасывателей
Сбрасывать за борт резко потяжелевшие бомбы вручную стало уже невозможно. Конструкторы принялись разрабатывать различные типы бомбосбрасывателей. Параллельно продолжался поиск оптимальной формы подобных бомб. По итогу победила цилиндрическая форма боеприпаса, получившая всеобщее признание. Такие бомбы можно было легко установить на специальный наклонный стеллаж, по которому они могли свободно скатываться за борт под действием собственного веса. Так появился классический тип бомбосбрасывателя. Он был крайне прост по устройству и настолько же надёжен. Малый вес и размеры позволяли размещать его даже на небольших катерах. Соответственно, для разных классов кораблей были разработаны модели бомб различного веса. Практически сразу на бомбосбрасывателях стали размещать не одну, а несколько бомб. Появилось серийное бомбометание.
В результате глубинные бомбы с бомбосбрасывателями на многие десятилетия вперёд стали главным противолодочным оружием.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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