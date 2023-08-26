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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 августа 2023 22:23
Метки: СССР   история   фото   
271
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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10k
au3 6 часов назад
"Подборка душевных фотографий"

Ммммм, душевненько ....
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9k
Billi_Bons 6 часов назад
Где Рига?
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Юганск

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