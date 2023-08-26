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Сегодня у нас по плану 1979 год.
Давайте посмотрим, каким был Ленинград в тот год!
Интересного вам просмотра!
1.
На проспекте Юрия Гагарина практически достроен новый универсальный спортивно-концертный зал СКК вместимостью 25 тысяч человек.
2.
Продолжается пробивка улицы Витебского канала (ныне - улица Введенский канал) на участке от Загородного проспекта до набережной Обводного канала.
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5.
А это - Варшавская улица. Пустырь посередине - это бывшая Варшавская железная дорога, которую демонтировали.
Сейчас весь этот участок полностью застроен.
6.
Вид на площадь Мира (ныне - Сенная) и улицу Ефимова. Пустое пространство слева ныне занято громадиной ТК "Пик".
7.
Сцепка из трамваев ЛМ-49 26 маршрута движется по бульвару Профсоюзов (ныне - Конногвардейский бульвар).
9.
На набережной Чёрной Речки
Там где сейчас находится здание бывшего "Макдональдса", а ныне - "Вкусно и точка" тогда располагалась шахта для строительства станции метро "Чёрная Речка", которую откроют спустя 3 года.
10.
Магазин "Цветы Болгарии", который находился на углу Кировского (ныне - Каменноостровский) проспекта и Малой Посадской улицы.
15.
Романтика городских окраин: только-только построенные дома на Сиреневом бульваре и проспект Художников вдалеке.
16.
На углу Кубанского и Тучкова переулка на Васильевском острове снимают фильм "О бедном гусаре замолвите слово".
17.
В 1979 году под площадью Стачек началось строительство подземного перехода.
И сразу же обнаружилась любопытная находка - остатки Таракановского моста через засыпанную речку Таракановку, которая раньше протекала прямо через площадь.
18.
Вот это огромное снежное поле - не что иное, как современный перекрёсток проспекта Испытателей и Байконурской улицы.
23.
Аэропорт "Пулково" и самолёты вокруг терминал-сателлитов, из которых по подземным травалаторам можно было попасть в здание аэровокзала.
24.
Фото места которое постоянно менялось - это дворы Карповского переулка.
Чуть позже здесь начнут строить гостиницу "Северная Корона", почти достроят и забросят лет на 20. Потом снесут и начнут строить жилые комплексы.
26.
Очередь в кондитерскую, что располагалась на Невском проспекте в доме 10.
Говорят, именно там продавали самую вкусную сливочную помадку в Ленинграде. А может и в мире, кто знает, кто знает...
27.
В водолечебнице на базе детской поликлинике номер 10, что на проспекте Науки, очень юных ленинградцев обучают плаванию.
28.
Только-только построенные дома-трилистники на Гражданском проспекте. Вид с проспекта Луначарского.
29.
А вот такой любопытный домик, частично деревянный, частично каменный был.
Домик найден фотографом в переулке Ногина рядом с проспектом Обуховской Обороны. А теперь внимание - представьте себе, он стоит на своём месте до сих пор!
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