1058
30
Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
8.
Стихийный рынок кондитерских изделий, на заднем плане афиша группы «Мумий Тролль». Донецк, 1990-е годы.
10.
Сотрудники ОМОНа задерживают посетителя одной из московских саун с огнестрельным оружием без надлежащих документов. 1996 год.
13.
Водители такси, перекрывшие движение в центре Перми.
Требованием от городских властей было обеспечения их безопасности, снижения плана, своевременных поставок запчастей. Поводом послужило ограбление и убийство их товарища-таксиста. 1992 год.
24.
Манекенщица демонстрирует нижнее белье в торговом зале одного из магазинов столицы. Москва, 1999 год.
27.
Депутат Государственной думы Галина Старовойтова и народный артист СССР Зиновий Гердт. Россия, 1990-е годы.
Источник:
Еще крутые истории!
- "Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал
- 13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет
- Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят
- "250 000 рублей в колл-центре?!": сколько зарабатывают продажники
- 16 сумасшедших фактов о сексе
Новости партнёров
реклама
Для большинства это было очень тяжёлое время.
А то , что здесь показали на фото - это красивая обёртка.