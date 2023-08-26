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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
26 августа 2023 21:54
Метки: Россия   СССР   история   фото   
1058
30

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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6  комментариев
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3k
Сергей Час назад
А тут уже правнук Е. Леонова вместе с внуком и его женой :)
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3k
vagon1 Час назад
Задолбали эти попытки пиарить 90-е и начало нулевых.
Для большинства это было очень тяжёлое время.
А то , что здесь показали на фото - это красивая обёртка.
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390k
Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
сейчас уже старенькая
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
У сотрудника ОМОН шеврон Team Special. Да уж... Лихие 90-е...
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62k
doker 2 часа назад
Да... Четверть века прошло, а сотовые - в одной цене.
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