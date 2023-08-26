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9 любопытных фактов о Джеффри Раше

9 любопытных фактов о Джеффри Раше

Автор:
26 августа 2023 11:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джеффри Раш   актер   биография   интересное   истории   факт   
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Немногие актеры исполняют главные роли в кино и на телевидении с такой самоотдачей, как Джеффри Раш. Известный своими перевоплощениями, Раш является одним из величайших актеров Австралии. Если говорить о наградах, то у него полное собрание, чем могут похвастаться единицы.

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Во время учебы в Университете Квинсленда Раш участвовал в нескольких спектаклях, а по его окончании был принят на работу в Театральную компанию Квинсленда. В составе труппы он сыграл более чем в 15 спектаклях, среди них "Юнона и павлин. Затем Джеффри два года совершенствовал актерское мастерство в школе легендарного мима Жака Лекока в Париже. За годы работы Раш принял участие в легендарных постановках, в том числе и бродвейских. Среди них - "Слепой великан танцует" (1983), "Гамлет" (1994), "Дневник сумасшедшего" (2011), "Король Лир" (2015-2016).

Хотя Джеффри Раш дебютировал в кино в 1981 году в австралийском триллере Клода Уозэма "Одурачивая", его прорывная роль состоялась лишь 15 лет спустя. Он блестяще сыграл пианиста Дэвида Хэлфготта в биографической мелодраме "Блеск". У Раша были навыки игры на фортепиано, но для этой роли он вновь взялся за обучение и все партии сыграл без дублера.

"Тройная корона актерского мастерства" - термин, который используется для актеров, которые получили премии "Оскар", "Тони" и "Эмми". В настоящий момент таких актеров всего 24.

В 2011 году Джеффри Раш основал Австралийскую академию кинематографа и телевидения. Актер занимал пост президента с 2011 по 2017 год, пока не ушел в отставку после обвинений в "неподобающем поведении". Сейчас президентом и вице-президентом организации являются Рассел Кроу и Николь Кидман, а послом - Кейт Бланшетт.

Фильмы с участием Раша становятся кассовыми. Самый успешный из них - "Миньоны" 2015 года, в котором актер стал рассказчиком. Мультфильм заработал 1,159 млрд долларов. Второй картиной стали "Пираты Карибского моря: На краю света" 2007 года. Сборы фильма составили 963,4 млн долларов. На третьем месте - "В поисках Немо" 2003 года, 940,3 млн долларов.

30 ноября 2017 года сиднейский таблоид The Daily Telegraph опубликовал статью о домогательствах Раша к актрисе Эрин Джин Норвилл во время их совместной работы над спектаклем "Король Лир". Спустя 8 дней актер подал иск о клевете, а в апреле 2018 года он выиграл дело и получил компенсацию в размере 2 млн долларов.

Спустя несколько месяцев еще одна австралийская актриса Яэль Стоун заявила, что ее домогался Раш. На этот раз актер принес извинения за причиненную боль, заявив, что это было сделано ненамеренно.

Раш женат на актрисе Джейн Менелос. Они состоят в браке с 20 ноября 1988 года и воспитывают двоих детей - дочь Анжелику и сына Джеймса. В 1990 году супругов можно было увидеть в спектакле "Как важно быть серьезным".

Первой экранной ролью Джеффри Раша стала роль рассказчика в романтической драме Джиллиан Армстронг "Оскар и Люсинда" (1997). В 2000 году он озвучил Буньипа Блюгама в мультфильме "Волшебный пудинг" (2000). Помимо "В поисках Немо" (2003) и "Миньонов" (2015), он также озвучивал Ангела в фильме "9,99$" (2008), Эзилриба в "Легендах ночных стражей" (2010) и Томар-Ре в фильме "Зеленый фонарь" (2011).

Джеффри Раш дебютировал на телевидении в роли Джима Боя в сериале "Потребительские пакости" (1979-1988 гг.). Он сыграл Питера Фуллера и Билла Уайатта в фильмах "Менотти" (1981) и "Меркурий" (1996). Наиболее заметной работой на телевидении стала роль Альберта Эйнштейна в антологической драме "Гений" (2017).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джеффри Раш   актер   биография   интересное   истории   факт   
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1  комментарий
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Александр 4 минуты назад
Шикарно сыграл в фильме "Король говорит!"
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