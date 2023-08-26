9 любопытных фактов о Джеффри Раше

30 ноября 2017 года сиднейский таблоид The Daily Telegraph опубликовал статью о домогательствах Раша к актрисе Эрин Джин Норвилл во время их совместной работы над спектаклем "Король Лир". Спустя 8 дней актер подал иск о клевете, а в апреле 2018 года он выиграл дело и получил компенсацию в размере 2 млн долларов.

Спустя несколько месяцев еще одна австралийская актриса Яэль Стоун заявила, что ее домогался Раш. На этот раз актер принес извинения за причиненную боль, заявив, что это было сделано ненамеренно.