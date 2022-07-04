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Трагическая история настоящего Маугли, который стал прообразом героя Киплинга

Трагическая история настоящего Маугли, который стал прообразом героя Киплинга

Автор:
04 июля 2022 18:54
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   биография   дети   дети-маугли   животные   интересное   истории   
2194
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О мальчике, воспитанном волками в джунглях читатели узнали в 1893 году. Книга стала бестселлером и считается, что писатель основывал историю на реальных случаях, когда дети пропадали в джунглях и им удавалось там выжить. Но был у Маугли главный прототип.
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Поначалу мальчик просто не подпускал к себе людей - он скалился, рычал и делал агрессивные выпады. Но потом он просто рухнул без сил рядом с одним из волков и было видно, что он горюет от того, что он умер, будто бы потерял близкого человека.
С трудом мальчика получилось связать и привезти в город. Он был определён в приют и его назвали Дина (в переводе "суббота" - день, когда его нашли) и дали фамилию Саничар.
Людскую речь он понимал как её понимают обычные собаки, ориентируясь на знакомые фразы вроде "ко мне" или "иди есть". Но вот одну человеческую привычку он всё-таки перенял - стал заядлым курильщиком.

Источник:

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Метки: Жизнь   биография   дети   дети-маугли   животные   интересное   истории   
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9  комментариев
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3k
perekrestok Час назад
Жаль парня, все таки человек. И жизнь не сложилась никак.
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25k
Ego sum qui sum 5 минут назад
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями

помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
помню в детстве у меня была книга Маугли с шикарными иллюстрациями
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7k
Mowgley Z ⚔ 13 минут назад
Ну надо же
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139
Ame onna 22 минуты назад
Отчего же? Вот например мамзель Малая из Уркаины (совпадение? Не думаю...) чудесно выросла, социализирована полностью, замечательно разговаривает на двух языках -украинском и русском, даже неоднократно получала предложения руки и сердца. Пока вот раздумывает. Ударно трудится на конеферме, получила квартиру в городе. Наши Маугли самые социализированные Маугли в мире!
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9k
Юрий 42 минуты назад
Информация безусловно очень интересная, но вот написана как-то коряво и безграмотно.
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8k
Летучий Мыш 51 минуту назад
Долго он на одном сыром мясе протянул, там от одних только авитаминозов загнуться можно
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886
Nick 52 минуты назад
Хороший человек. Такие точно не начнут ядерные и прочие колонизаторские войны. Не сожрут больше, чем им нужно. И не предадут.
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11k
Александр 2 часа назад
Наглухо тонированной заниженной Приоры ему явно не хватает...
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