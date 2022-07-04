Трагическая история настоящего Маугли, который стал прообразом героя Киплинга

Но даже у мальчика-волчонка в приюте всё же нашёлся друг. Такой же дикий ребёнок, как и он. В приют привезли малыша, который также был найден в джунглях и его тоже воспитали животные. Саничар быстро нашёл с ним общий язык, они вместе играли, бегали на четвереньках, а спали всегда вместе, прижимаясь друг к другу как волчата. Но друг Саничара был слаб, много болел и вскоре умер. Для Дины это стало невыносимым горем: он днём и ночью плакал и выл, не в силах смириться со смертью ещё одного друга.