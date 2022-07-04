Трагическая история настоящего Маугли, который стал прообразом героя Киплинга

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О мальчике, воспитанном волками в джунглях читатели узнали в 1893 году. Книга стала бестселлером и считается, что писатель основывал историю на реальных случаях, когда дети пропадали в джунглях и им удавалось там выжить. Но был у Маугли главный прототип.
В 1867 году группа местных охотников пробиралась через джунгли в штате Уттар-Прадеш и увидела стаю волков, которые заходили в пещеру. В те времена волки были настоящей проблемой: они могли прийти в деревни, убивать скот и даже напасть на людей. Охотники решили перестрелять волков, сделав ловушку: у пещеры было два входа и они решили развести у одного из них огонь, а когда волки побегут от дыма в другой - убить их.
Всё шло по плану, пока мужчины не услышали внутри пещеры странные звуки, которые не были похожи на волчьи. Наружу внезапно выбежал мальчуган лет шести, лохматый и грязный. Он передвигался на четвереньках и рычал.
Но есть версия, кстати, что охотники увидели как вместе с волками в пещеру забрался ребёнок и решили выкурить животных, чтобы спасти его.
Но есть версия, кстати, что охотники увидели как вместе с волками в пещеру забрался ребёнок и решили выкурить животных, чтобы спасти его.
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Поначалу мальчик просто не подпускал к себе людей - он скалился, рычал и делал агрессивные выпады. Но потом он просто рухнул без сил рядом с одним из волков и было видно, что он горюет от того, что он умер, будто бы потерял близкого человека.
С трудом мальчика получилось связать и привезти в город. Он был определён в приют и его назвали Дина (в переводе "суббота" - день, когда его нашли) и дали фамилию Саничар.
С трудом мальчика получилось связать и привезти в город. Он был определён в приют и его назвали Дина (в переводе "суббота" - день, когда его нашли) и дали фамилию Саничар.
Но жизнь в приюте не социализировала малыша. Дина не мог ходить на двух ногах - всё время бегал на четвереньках. Понимать человеческую речь он также не научился, а ел из стоящей на полу миски, предпочитая только лишь сырое мясо. Всю одежду он с себя срывал мгновенно. Его интеллект превосходил волчий, но ему было недоступно проявление высших человеческих эмоций ему было недоступно. Дина вообще не был способен вести себя хоть немного по-человечески, как не старались работники приюта работать с ним.
С течением времени Дина, конечно, стал более послушным, не проявлял к людям агрессии, в общем, вел себя также, как и любое прирученное животное. Но сам он не проявлял к людям никакого интереса и не делал попыток установить с ними контакт.
Но даже у мальчика-волчонка в приюте всё же нашёлся друг. Такой же дикий ребёнок, как и он. В приют привезли малыша, который также был найден в джунглях и его тоже воспитали животные. Саничар быстро нашёл с ним общий язык, они вместе играли, бегали на четвереньках, а спали всегда вместе, прижимаясь друг к другу как волчата. Но друг Саничара был слаб, много болел и вскоре умер. Для Дины это стало невыносимым горем: он днём и ночью плакал и выл, не в силах смириться со смертью ещё одного друга.
Дина повзрослел, с ним долго и настойчиво работали миссионеры и им удалось научить его есть ложкой, пить из чашки и перемещаться на двух ногах. Но это был его потолок, это было всё, на что был способен мальчик-волчонок. Двадцать лет он провёл в приюте, но так и не научился читать, разговаривать, есть человеческую еду. Только сырое мясо, которое он, прежде чем приступить к трапезе, обнюхивал, как это делают дикие животные. Дина и выглядел необычно - рост около полутора метров, низкий лоб и огромные острые зубы.
Людскую речь он понимал как её понимают обычные собаки, ориентируясь на знакомые фразы вроде "ко мне" или "иди есть". Но вот одну человеческую привычку он всё-таки перенял - стал заядлым курильщиком.
В 1895 году Дина Саничар умер от туберкулёза.
За все те долгие годы, что он провёл среди людей, он так и не стал человеком. Он всё время чувствовал себя в ловушке и мечтал только о том, чтобы вырваться на волю - в свои джунгли.
За все те долгие годы, что он провёл среди людей, он так и не стал человеком. Он всё время чувствовал себя в ловушке и мечтал только о том, чтобы вырваться на волю - в свои джунгли.
Дина Саничар и такие же как он дети, что выросли среди диких зверей, отличался от Маугли, которого создал Редьярд Киплинг. Его персонаж всё-таки чувствовал, что хочет узнать человеческую жизнь, интересовался ею, а вот дикие дети, даже если их находили малышами, так и оставались больше зверятами, чем людьми.
Детей не раз находили и спасали из жизни в природе, но практически все они так и не смогли превратиться в полноценного человека.
Детей не раз находили и спасали из жизни в природе, но практически все они так и не смогли превратиться в полноценного человека.
Источник:
АНТИФИШКИ
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