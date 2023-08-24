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16 сумасшедших фактов о сексе

16 сумасшедших фактов о сексе

Автор:
24 августа 2023 13:59
Сообщество : Факты
Метки: животные   истории   подборка   секс   соитие   факт   
4055
17

Как влияет солнечный свет на либидо, зачем стажер NASA украл лунные камни, кто из рыб умеет имитировать оргазм. Готовьтесь удивляться!

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Это первый известный случай аллергической реакции, передающейся половым путем.


В результате чего камни стали непригодными для изучения.


Диего стал отцом 800 черепашек!


Так, жеребец может приносить своим владельцам 30 млн долларов в год.


Возраст фигурки около 11000 лет, ее нашли в одной из пещер Айн Сахри вблизи Вифлеема.


Самка задерживает выделение икры, а самец эякулирует и уплывает, ни о чем не подозревая.


По словам авторов, у женщин, которые способны испытывать вагинальный оргазм, при походке больше виляет таз и движения более раскованные.


После спаривания половой орган трутня отрывается, оставаясь в пчелиной матке, и насекомое гибнет.


Самцы колют самок в бока своим пенисом и выпускают сперму в полость их тела.


Половой орган в восемь раз превышает длину их тела.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   истории   подборка   секс   соитие   факт   
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6  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Лекция в сельскохозяйственном институте. Профессор говорит:
Бык-производитель за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
При этих словах студентка Иванова ехидно смотрит на студента Петрова и спрашивает:
Профессор, я правильно услышала: до 12-ти?
Да.
Будьте добры, повторите это для студента Петрова!
Профессор:
Бык-производитель за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
Студент Петров спрашивает:
Скажите, профессор, а он эти совокупления совершает с одной коровой или с двенадцатью?
Конечно, с двенадцатью.
Будьте добры, повторите это для студентки Ивановой!
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5k
Горожанин 38 минут назад
"15. У постельных клопов нет брачных ритуалов"...
----------
Совсем дикие. Хотя, казалось бы, постельные.
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40k
Aleks 39 минут назад
Комментарий к фото
Автор, убейся о стену. Рыбы не спариваются... И оргазм тем более не симулируют.
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11k
Трив 43 минуты назад
Про лунные непригодные камни. То их тырят в промышленных масштабах, то как-то один колумбийский президент получил от президента США в подарок самый что ни на есть
лунный камень, прям Апполон-13 привёз. И стукнуло ему в голову проверить сей камушек. И оказался он родом из Аризоны. Вот такие приколы бывают в жизни.
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28k
Lehoia 2 часа назад
..."опрыскивают своих самок неприятным запахом"
Надо же такое пзднуть.
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