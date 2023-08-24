16 сумасшедших фактов о сексе

Как влияет солнечный свет на либидо, зачем стажер NASA украл лунные камни, кто из рыб умеет имитировать оргазм. Готовьтесь удивляться!
1. Если вы страдаете аллергией на бразильские орехи и занимаетесь сексом с человеком, который только что ел их, у вас может развиться аллергическая реакция
Это первый известный случай аллергической реакции, передающейся половым путем.
3. Помимо человека, есть еще одно животное, которое предпочитает спариваться наедине - арабский серый дрозд
5. В 2002 году стажер NASA украл лунные камни стоимостью 21 млн долларов, рассыпал их на кровати в гостинице и отдался любовным утехам с возлюбленной
В результате чего камни стали непригодными для изучения.
6. Самец галапагосской черепахи по имени Диего обладал настолько сильным половым влечением, что ему приписывают спасение своего вида от вымирания
Диего стал отцом 800 черепашек!
7. Случка с жеребцом Американ Фэроу, обладателем американской Тройной Короны, стоит 200 000 долларов
Так, жеребец может приносить своим владельцам 30 млн долларов в год.
Возраст фигурки около 11000 лет, ее нашли в одной из пещер Айн Сахри вблизи Вифлеема.
9. Самки броненосцев могут задерживать беременность, откладывая имплантацию яйцеклетки после полового акта
Самка задерживает выделение икры, а самец эякулирует и уплывает, ни о чем не подозревая.
11. Бельгийские ученые установили, что по походке женщины можно определить, испытывала ли она вагинальный оргазм
По словам авторов, у женщин, которые способны испытывать вагинальный оргазм, при походке больше виляет таз и движения более раскованные.
13. Эякуляция у трутней отличается особой мощностью, щелчки в воздухе способно уловить даже человеческое ухо
После спаривания половой орган трутня отрывается, оставаясь в пчелиной матке, и насекомое гибнет.
Самцы колют самок в бока своим пенисом и выпускают сперму в полость их тела.
Половой орган в восемь раз превышает длину их тела.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бык-производитель за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
При этих словах студентка Иванова ехидно смотрит на студента Петрова и спрашивает:
Профессор, я правильно услышала: до 12-ти?
Да.
Будьте добры, повторите это для студента Петрова!
Профессор:
Бык-производитель за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
Студент Петров спрашивает:
Скажите, профессор, а он эти совокупления совершает с одной коровой или с двенадцатью?
Конечно, с двенадцатью.
Будьте добры, повторите это для студентки Ивановой!
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Совсем дикие. Хотя, казалось бы, постельные.
лунный камень, прям Апполон-13 привёз. И стукнуло ему в голову проверить сей камушек. И оказался он родом из Аризоны. Вот такие приколы бывают в жизни.
Надо же такое пзднуть.