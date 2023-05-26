Это милое существо, размером 160-170 см. Весит она от 50 до целых 130 кг. Причём самки этих животных весят больше самцов.
Житель кристального Байкала - единственное млекопитающее в этих водах. В своих подводных походах они могут погружаться до 200 метров, преодолевая давление больше 20 атмосфер.
Многие, возможно, не знают, но эти удивительные создания могут продержаться под водой до 70 минут! Они ещё и быстрые: байкальская нерпа спокойно плывет со скоростью около 7 км/ч, но в случае опасности она может ускориться до 25 км/ч.
У нерпы есть супер-способность: временно останавливать свою беременность. В это время эмбрион входит в стаз, который продолжается до следующего сезона размножения. Таким образом, у самки может появиться сразу два малыша.
Молоко нерпы содержит целых 60% жира, что даёт детёнышам все необходимые питательные вещества и помогает им быстро набирать вес. Жизнь нерп проходит под ледяным покровом, где они устраивают свой дом, используя когти для создания отверстий в льду, чтобы обеспечить доступ к кислороду. Сверху этот домик защищен снежной шапкой.
Забавно, что байкальская нерпа уже давно стала неотъемлемой частью озера Байкал, но её происхождение до сих пор вызывает дискуссии среди учёных. После длительных дискуссий они пришли к выводу, что эта нерпа прошла длинный путь из Ледовитого океана через гигантскую систему рек Енисей-Ангара, чтобы обосноваться в водах Байкала.
Нерпы весьма миролюбивы и у них довольно высокий интеллект. Если животное увидит, что их любимое место занято, то они хитрят: шлёпают по воде ластами, чтобы их сородичи подумали, что плывёт лодка и сбежали.
Жизнь байкальской нерпы в дикой природе весьма безмятежна, ведь среди животных у неё нет врагов. Единственную опасность для неё представляет человек.
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