Байкальская нерпа

Нерпы весьма миролюбивы и у них довольно высокий интеллект. Если животное увидит, что их любимое место занято, то они хитрят: шлёпают по воде ластами, чтобы их сородичи подумали, что плывёт лодка и сбежали.

Жизнь байкальской нерпы в дикой природе весьма безмятежна, ведь среди животных у неё нет врагов. Единственную опасность для неё представляет человек.