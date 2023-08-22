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Нежелательные имена на Руси

Нежелательные имена на Руси

Автор:
22 августа 2023 18:30
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   дети   древняя русь   интересное   обычаи   приметы   суеверия   традиции   
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Суеверия и приметы всегда были тесно связаны с жителями Древней Руси. Многие жизненные аспекты были подчинены природным явлениям, божествам или же обычаям.

Были особенные правила и насчёт имён тоже. Частенько детей называли двумя именами - одно семейное, а другое для "внешнего" круга. Но были и те, что считались проклятыми и приносящими несчастья. Было такое поверье, что если назвать ребёнка одним из этих имён, то ему непременно в жизни встретятся беды и несчастья.


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Татьяна

Красивое женское имя, но им не хотели называть девочек из-за великомученицы Татианы Римской. Было поверье, что девушка с таким именем может навлечь проклятье на всю свою семью. А ещё считалось, что новорожденный с таким именем не проживёт долго.

Лада

Имя берёт своё начало из язычества. Среди тех, кого чествовали на Руси, была богиня, что покровительствовала веселью и браку. Звали её Лада и назвать девочку этим именем - это нанести богине страшное оскорбление. И какие уж тут плюсы, когда семье грозил божественный гнев?


Варвара

Казалось бы... Очень красивое старинное имя, ассоциирующееся с полями и лугами и золотыми косами через девичье плечо. Но вот в Древней Руси это имя было не в почёте. Девушку с таким именем даже неохотно брали в жёны, а всё из-за святой мученицы Варвары Илиопольской - боялись, что она повторит её тяжёлую судьбу. Да ещё и в дом приманит всякие тяжёлые болезни и плохих духов

Василиса

Кажется, что назвать дочь в честь Василисы Премудрой, одной из самых известных фольклорных героинь - прекрасная идея. Но так могли назвать дочь только самые смелые. На Руси верили, что девушки Василисы могли наводить порчу, а то и наслать проклятие одним только взглядом. Да и вообще, ведьмы какие-то.


Ещё нежелательными именами были Фёдор, Евстафий, Димитрий, Екатерина, Анастасия, Маргарита, Прокопий, Георгий. Также из-за одноимённых великомучеников. Разумеется, такие традиции были не по всей стране, однако и до сих пор считается непредусмотрительным называть ребёнка именами тех членов семьи, кто умер от несчастного случая или преждевременно. Считалось, что дитя повторит судьбу своего родственника.


Также давно считается, что нельзя называть ребёнка именем родителя - считалось, что "один непременно уйдёт".

Из относительно современных примеров, когда такая печальная примета сбылась - дочь Барбары Брыльской. Они с мужем назвали своих детей Людвиг (как отца) и Барбара (как мама). Бася, к несчастью, погибла в автомобильной аварии, когда была совсем молода.


Если в Древней Руси брали в семью осиротевшего ребёнка, то ему сразу же меняли ему имя, ведь он был оставлен родителями, или же они преждевременно скончались. Чтобы исправить судьбу малыша, его начинали звать иначе.
Как много людей верит до сих пор в самые разные приметы?

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Метки: Прошлое   дети   древняя русь   интересное   обычаи   приметы   суеверия   традиции   
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17  комментариев
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1k
Тордион 59 минут назад
Я не только не верю в приметы, но и неодобрительно отношусь к тем, кто разносит эту заразу. В том числе и к вам, автор.
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2k
rudenkov Минуту назад
Чего только после революции не было. Не по теме: Замкомпоморде - заместитель командующего по морским делам.
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23k
Валерий Минуту назад
по-моему, нежелательные русские женские имена у славян - Фатима, Серега, Буренка. Все остальные (тематически) - нормально.
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2k
Александр Долматов 6 минут назад
Татьяна??? Да ладно, ещё Пушкин в своей поэме дал главной героине это имя.
Татьяна рано утром встала
Об что-то что-то почесала
И села у окна, чтоб сечь
Как Бобик Жучку будет влечь.
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10k
au3 7 минут назад
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5k
B@r@bux 10 минут назад
Довольно распространённое у буржуев имя Кен или Кейн, производное от Каин, не имеет никаких аналогов в русском языке.
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858k
А.Берестенко 14 минут назад
У дяди, маминого старшего брата было имя - Ефграф, уменьшительно - Граня
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34k
koleos72 18 минут назад
А откуда эти имена известны?! Кто-то хотел навредить своим детям и назвал их так! Какую ху.йню только не напечатают, прости господи! Галина то-же имя так себе!
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5k
Сергей Борисов 21 минуту назад
вСуеверия !
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10k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Дзеновскими "исследованиями" пахнуло.
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27k
Егор 45 минут назад
Если бы эти имена были нежелательны, они бы не сохранились до сих пор.
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5k
Шлагбаумэн 49 минут назад
Как на счёт Дермидонта?
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3k
Yus 53 минуты назад
Из приведенных имен, три к древней Руси вообще отношения не имеют. Какие нахрен Татьяны (римское), Василисы (греческое) и Варвары (греческое)? Это имена крещёной Руси.
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