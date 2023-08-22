Нежелательные имена на Руси

Татьяна

Красивое женское имя, но им не хотели называть девочек из-за великомученицы Татианы Римской. Было поверье, что девушка с таким именем может навлечь проклятье на всю свою семью. А ещё считалось, что новорожденный с таким именем не проживёт долго.

Лада

Имя берёт своё начало из язычества. Среди тех, кого чествовали на Руси, была богиня, что покровительствовала веселью и браку. Звали её Лада и назвать девочку этим именем - это нанести богине страшное оскорбление. И какие уж тут плюсы, когда семье грозил божественный гнев?



