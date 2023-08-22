Нежелательные имена на Руси

Суеверия и приметы всегда были тесно связаны с жителями Древней Руси. Многие жизненные аспекты были подчинены природным явлениям, божествам или же обычаям.
Были особенные правила и насчёт имён тоже. Частенько детей называли двумя именами - одно семейное, а другое для "внешнего" круга. Но были и те, что считались проклятыми и приносящими несчастья. Было такое поверье, что если назвать ребёнка одним из этих имён, то ему непременно в жизни встретятся беды и несчастья.
Татьяна
Красивое женское имя, но им не хотели называть девочек из-за великомученицы Татианы Римской. Было поверье, что девушка с таким именем может навлечь проклятье на всю свою семью. А ещё считалось, что новорожденный с таким именем не проживёт долго.
Лада
Имя берёт своё начало из язычества. Среди тех, кого чествовали на Руси, была богиня, что покровительствовала веселью и браку. Звали её Лада и назвать девочку этим именем - это нанести богине страшное оскорбление. И какие уж тут плюсы, когда семье грозил божественный гнев?
Варвара
Казалось бы... Очень красивое старинное имя, ассоциирующееся с полями и лугами и золотыми косами через девичье плечо. Но вот в Древней Руси это имя было не в почёте. Девушку с таким именем даже неохотно брали в жёны, а всё из-за святой мученицы Варвары Илиопольской - боялись, что она повторит её тяжёлую судьбу. Да ещё и в дом приманит всякие тяжёлые болезни и плохих духов
Василиса
Кажется, что назвать дочь в честь Василисы Премудрой, одной из самых известных фольклорных героинь - прекрасная идея. Но так могли назвать дочь только самые смелые. На Руси верили, что девушки Василисы могли наводить порчу, а то и наслать проклятие одним только взглядом. Да и вообще, ведьмы какие-то.
Ещё нежелательными именами были Фёдор, Евстафий, Димитрий, Екатерина, Анастасия, Маргарита, Прокопий, Георгий. Также из-за одноимённых великомучеников. Разумеется, такие традиции были не по всей стране, однако и до сих пор считается непредусмотрительным называть ребёнка именами тех членов семьи, кто умер от несчастного случая или преждевременно. Считалось, что дитя повторит судьбу своего родственника.
Также давно считается, что нельзя называть ребёнка именем родителя - считалось, что "один непременно уйдёт".
Из относительно современных примеров, когда такая печальная примета сбылась - дочь Барбары Брыльской. Они с мужем назвали своих детей Людвиг (как отца) и Барбара (как мама). Бася, к несчастью, погибла в автомобильной аварии, когда была совсем молода.
Если в Древней Руси брали в семью осиротевшего ребёнка, то ему сразу же меняли ему имя, ведь он был оставлен родителями, или же они преждевременно скончались. Чтобы исправить судьбу малыша, его начинали звать иначе.
Как много людей верит до сих пор в самые разные приметы?
Источник:
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Татьяна рано утром встала
Об что-то что-то почесала
И села у окна, чтоб сечь
Как Бобик Жучку будет влечь.