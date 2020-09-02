Фотосессия собаки в подсолнухах пошла не по плану

Фотографии вышли немного иначе, чем предполагалось.
Питомцы дают своим хозяевам любовь, дружескую лапу и веселье, а бонусом ко всему этому счастью становятся красивые фотографии вместе со своим любимчиком. Правда, не всегда фотосессии идут так, как задумывали люди. Так, хозяйка трёх собак рассказала, как решила сделать снимки со своими питомцами в поле подсолнухов. Вот только всё обрело неожиданный поворот, когда собаки поняли, что резвиться в цветах им нравится куда больше, чем спокойно позировать.
Хозяйка решила устроить фотосессию со своими собаками, но что-то пошло не так
Агнешка Чижиньска — гордая хозяйка трёх швейцарских овчарок по имени Валькирия, Бьорн и Фенрис
Собаки учатся пасти овец и участвуют в различных соревнованиях, завоёвывая в них призы и медали. Но, видимо, способности и послушание питомцев не распространяются на повседневную жизнь.
Девушка часто снимается вместо со своими питомцами
Недавно Агнешка захотела пофотографироваться с собаками в подсолнухах, и это оказалось той ещё задачкой
Для начала выяснилось, что подсолнухи слишком высокие для собак, поэтому мужу Агнешки пришлось стать живой подставкой для пушистых моделей. С помощью такого «стульчика» собаки смогли оказаться на нужной высоте и быть на уровне с яркими цветами.
Но один пёс, Фенрис, изначально был нужного роста, чем он сразу же и воспользовался
Пёс тут же принялся жевать все подсолнухи, до которых мог дотянуться.
Он настолько увлёкся, что вообще забыл, зачем приехал на поле
Ням!
Как рассказала хозяйка, Фенрис явно был больше заинтересован в поедании цветов, чем в позировании и самой фотосессии.
За здоровье пса не стоит беспокоится.
Цветы подсолнуха не опасны для собак и кошек, так что никаких плохих последствий у таких снимков не будет.
За здоровье пса не стоит беспокоится.
Цветы подсолнуха не опасны для собак и кошек, так что никаких плохих последствий у таких снимков не будет.
К поеданию цветов присоединились и другие питомцы
По словам Агнешки, фотосессия получилась не такой, как она ожидала, но в итоге снимки получились забавными и неповторимыми.
Когда собаки наигрались, то хозяйке наконец удалось сделать несколько серьёзных снимков
Так что внезапный поворот этой съёмке пошёл даже на пользу. Да и собаки повеселились от души — а это самое главное!
Источник:
Ссылки по теме:
- 101 далматинец: собака родила в 2 раза больше щенков, чем полагается
- Хозяйка взяла из приюта пса и подарила ему радость, которую он заслуживал
- Девушка показала, что делает её пёс один дома
- Необычная дружба мальчика и трех гигантских собак
- Забавное видео встречи собаки с волчонком
Метки: животные милота подсолнухи собака фото фотосессия
0
Новости партнёров
Загрузка...
---------
ну так как назвали, то и вытворяет))