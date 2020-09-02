Фотосессия собаки в подсолнухах пошла не по плану

Питомцы дают своим хозяевам любовь, дружескую лапу и веселье, а бонусом ко всему этому счастью становятся красивые фотографии вместе со своим любимчиком. Правда, не всегда фотосессии идут так, как задумывали люди. Так, хозяйка трёх собак рассказала, как решила сделать снимки со своими питомцами в поле подсолнухов. Вот только всё обрело неожиданный поворот, когда собаки поняли, что резвиться в цветах им нравится куда больше, чем спокойно позировать.