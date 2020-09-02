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Фотосессия собаки в подсолнухах пошла не по плану

Фотосессия собаки в подсолнухах пошла не по плану (12 фото)

Автор:
02 сентября 2020 08:40
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   подсолнухи   собака   фото   фотосессия   
743
12
Фотографии вышли немного иначе, чем предполагалось.

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Метки: животные   милота   подсолнухи   собака   фото   фотосессия   
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3  комментария
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Геуш Урван 2 часа назад
Красивых парадных фоток полно. А вот таких, забавных, где радость прямо прет.... такие люблю больше. Я за удовольствие и пусть весь мир подождет!
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6k
Акакий Геуш Урван Час назад
на)
на)
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
Но один пёс, Фенрис, изначально был нужного роста, чем он сразу же и воспользовался
---------
ну так как назвали, то и вытворяет))
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